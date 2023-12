Mengenal Park Sung Woong, Aktor yang Mempersembahkan Penghargaannya kepada Mendiang Lee Sun Kyun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Park Sung Woong mempersembahkan penghargaan yang diterima dia untuk mendiang Lee Sun Kyun. Woong menerima penghargaan aktor pria terbaik untuk Genre Khusus atau Miniseri Aksi di SBS Drama Awards 2023. Park Sung Woong meraih penghargaan aktor terbaik untuk perannya dalam drama The Killing Vote.

"Saya mempersembahkan penghargaan ini untuk Anda yang selalu tulus dalam aktingnya. Selamat jalan, adik laki-laki," katanya.

Profil Park Sung Woong

Dikutip dari IMDb, Park Sung Woong lahir di Chungju, Chungcheong Utara, Korea Selatan pada 9 Januari 1973. Ia debut sejak tahun 1997. Sampai sekarang ia telah membintangi puluhan film dan drama.

Film pertama Park Sung Woong, No. 3 pada 1997. Penggemar sinema-sinema Korea Selatan mungkin sudah tak asing dengan wajahnya. Selama 26 tahun berkecimpung di industri hiburan, Park Sung Woong acap berperan sebagai antagonis.

Selama dua dekade kariernya sebagai aktor, Park Sung Woong telah terlibat dalam 21 film. Deretan film tersebut, No. 3 (1997), Story of Man (1998), City of the Rising Sun (1998), If the Sun Rose in the West (1998), The Foul King (2000), Resurrection of the Little Match Girl (2002), A Man Who Went to Mars (2003), dan Mr. Socrates (2005).

Adapun film lainnya, Shadowless Sword (2005), Sunflower (2006), The Story of the First King’s Four Gods (2007), A Happy Woman (2007), Open City (2008), White Night (2009), The Weird Missing Case of Mr. J (2009), A Friend In Need (2010), Hit (2011), New World (2013), The Gifted (2013), Horror Stories II (2013, dan Commitment (2013).

Selama 10 tahun belakangan, Park Sung Woong sebagai pemeran dalam Man In Love (2014), Tabloid Truth (2014), The Fatal Encounter (2014), Man On High Heels (2014), For the Emperor (2014), The Deal (2015), The Shameless (2015), Office (2015), A Violent Prosecutor (2016), Love, Lies (2016), Operation Chromite (2016).

Ada pula The Tooth and the Nail (2017), V.I.P. (2017), Method (2017), The Swindlers (2017), The Spy Gone North (2018), Monstrum (2018), The Great Battle (2018), Happy Together (2018), The Dude In Me (2019), Rosebud (2019), OK! Madam (2020), The Closet (2020), Hostage: Missing Celebrity (2021), Gentleman (2022), Hunt (2022), Daemuga (2022), Woongnami (2023), Labang (2023), A Man of Reason (2023), dan The Wild (2023).

Park Sung Woong mulai berperan dalam drama pada 2008. Drama yang dibintanginya antara lain, East of Eden (2008), Cain and Abel (2009), Hilarious Housewives (2009), Bread, Love and Dreams (2010), Glory Jane (2011), Birdie Buddy (2011), Bridal Mask (2012), She is Wow (2013), Hidden Identity (2015), Remember: War of Son (2015-2016), dan Squad 38 (2016).

Ada pula Man to Man (2017), Welcome to Waikiki (2018), Life on Mars (2018), Hundred Million Stars From the Sky (2018), When the Devil Calls Your Name (2019), Crash Landing on You (2019-2020), Rugal (2020), Snowdrop (2021-2022), Dr. Park’s Clinic (2022), Unlock My Boss (2022), Bloodhounds (2023), dan The Killing Vote (2023).

Pada 2024, Park Sung Woong akan muncul dalam drama Good or Bad Dong Jae.

