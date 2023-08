D.O. EXO Ingin Buktikan Mampu Tekuni Dunia Musik dan Akting Sekaligus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor sekaligus anggota band EXO, D.O. menyampaikan dirinya ingin membuktikan kemampuannya dalam menekuni dunia akting dan bermusik sekaligus. Ia mengatakan kalau keduanya mungkin dijalankan bersamaan setelah melihat usahanya selama 10 tahun terakhir.

"Selama 10 tahun terakhir, saya berhasil berkarier di bidang musik bersamaan dengan akting saya. Saya bekerja sangat keras untuk membuktikannya. Saya ingin terus mengejar kedua karier di masa depan, karena menurut saya akting dan menyanyi tidak saling eksklusif," tuturnya pada The Korea Times saat diwawancarai di Seoul pada Senin, 24 Juli 2023.

D.O. EXO Dapat Bantuan untuk Akting Berkat Pengalaman Jadi Penyanyi Idola

Dalam berakting untuk film The Moon, D.O. EXO harus melakukan sejumlah gerakan yang membutuhkan kemampuan mengingat. Menurutnya, pengalaman menghafalkan koreografi sebagai penyanyi idola sangat membantunya. "Saya sebenanrya berputar dari dinding ke dinding di pesawat ruang angakasa, yang membutuhkan kekuatan otot perut (core strength). Tim produksi juga memutar pesawat ruang angkasanya untuk menangkap gerakan saya," katanya.

D.O. EXO dalam film The Moon. Foto: Instagram/@cjenmmovie

Pria kelahiran 1993 ini mengatakan kalau pengalaman melompat dalam film The Moon terasa seperti sedang melakukan bungee jumping. "Aksi terliar untuk film itu mengharuskan saya melompat dari pesawat ruang angasa ke permukaan bulan. Saya diikat ke kabel, tetapi yang lainnya nyata. Rasanya seperti bungee jumping. Saya sempat merasa ketakutan," katanya.

Tantangan D.O. EXO Membintangi The Moon

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Aktor yang juga dikenal dengan nama Do Kyung Soo itu menyebutkan pengalamannya menggunakan baju astronot yang memiliki berat dan tebal. "Pakaian luar angkasa sangatlah berat. Saya rasa beratnya sekitar 10 kilogram (faktanya seberat 5 hingga 6 kilogram). Yang lebih menyulitkan adalah saya harus menggunakan tali pengalaman untu menciptakan efek gravitasi nol palsu dan menggambarkan perasaan terisolasi yang intens," tuturnya.

Sementara itu, film The Moon akan menjadi karya kolaborasi D.O. EXO dengan aktor dan aktris veteran Korea Selatan, yaitu Seol Kyung Gu dan Kim Hee Ae. Film yang disutradarai oleh Kim Yong Hwa ini akan berlatar pada 2029 dan berkisah tentang Hwang Seon Woo yang ditinggalkan sendirian di luar angkasa setelah kehilangan dua awak selama masa eksplorasi bulan. Dia mencoba untuk bertahan hidup dan menemukan jalan untuk kembali ke bumi dengan bantuan Naro Space Center. The Moon akan tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu, 9 Agustus 2023.

GABRIELLA AMANDA | THE KOREA TIMES

Pilihan Editor: Ngefans Suara D.O. dan Sehun EXO Sampai Nangis, Vidi Aldiano Minta Bantuan EXO-L