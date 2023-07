Bassis Pendiri Band Eagles, Randy Meisner Meninggal Akibat Penyakit Paru Obstruktif Kronis

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bassis pendiri band Eagles, Randy Meisner meninggal dalam usia 77 tahun pada Rabu, 26 Juli 2023 di Los Angeles, Amerika Serikat. Pelantun lagu Take It to the Limit itu meninggal karena menderita penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).

"The Eagles dengan sedih melaporkan bahwa anggota pendiri, bassis, dan vokalis, Randy Meisner, meninggal dunia tadi malam (26 Juli) di Los Angeles pada usia 77 tahun, akibat komplikasi dari Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)," tulis band Eagles di website resmi mereka.



Randy Meisner lahir pada 8 Maret 1946, di Scottsbluff, Nebraska. Randy Meisner pernah bergabung dengan band country rock Amerika, Poco. Sebagai pemain bass Poco, Randy Meisner berada di garis depan revolusi musik yang dimulai di Los Angeles, pada akhir 1960-an. Sebelum di Poco, Randy Meisner adalah bassis dan vokalis di The Stone Canyon Band milik Rick Nelson.

Randy Meisner bersama dengan Glenn Frey, Don Henley, dan Bernie Leadon, membentuk Eagles pada 1971. Dia bermain bass dan bernyanyi di beberapa album band rock tersebut, termasuk Eagles, Desperado, On The Border, One of These Nights, dan Hotel California. Dia dilantik bersama Eagles ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada 1998.



Randy Meisner juga ikut menulis lagu hit Eagles berjudul Take It to the Limit, yang juga dia nyanyikan. Lagu Take It to the Limit menjadi hit lima besar Billboard Hot 100 tahun 1976. “Randy adalah bagian integral dari Eagles dan berperan penting dalam kesuksesan awal band. Rentang vokalnya mencengangkan, seperti yang terlihat pada balada khasnya, 'Take It to the Limit,'” kata Eagles yang kini beranggotakan Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill, dan Deacon Frey.

Randy Meisner sempat diundang oleh Eagles untuk ambil bagian dalam tur dunia History of the Eagles pada 2013 tetapi tidak dapat bergabung karena masalah kesehatannya. Menurut pernyataan Eagles, pemakaman untuk Randy Meisner masih tertunda.

VARIETY | BILLBOARD | DEADLINE

