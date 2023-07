Mau Saksikan Konser iKON Bulan Depan? Harga Tiket Dibanderol Mulai 168 Dollar Singapura

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Boyband asal Korea Selatan, iKON, gelar konser di Singapura bulan depan. Konser itu bagian dari tur dunia Take Off mereka. Diadakan di Sands Expo and Convention Center, gelaran konser ini jadi konser pertama iKon sejak lepas dari agensi musik YG Entertainment.

Dilansir dari cnalifestyle, tiket untuk konser iKON itu mendatang akan dijual pada pukul 10 pagi Sabtu lusa 29 Juli 2023waktu Singapore melalui laman www.sistic.com.sg

Baca Juga: 10 Kota Paling Ramah Pelajar di Asia versi QS Best Student Cities 2024

Harga tiket konser mulai dari standing ticket seharga dari 168 dollar Singapura hingga paket tiket paling premium, Pulp Royalty, seharga S$448.

Paket premium itu menawarkan banyak fasilitas. Mengutip hellokpop.com penggemar yang memiliki tiket ini akan memiliki akses pemeriksaan suara, sesi hi-bye dengan Ikon, sesi foto dengan iKON (dalam kelompok 10 orang), ID resmi dan lanyard, Poster resmi, kartu souvenir, pintu masuk prioritas, dan kesempatan foto yang ditandatangani

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

iKON, yang saat ini beranggotakan Jay, Song, Bobby, DK, Jun-ne dan Chan, secara resmi memulai debutnya pada tahun 2015 di bawah YG Entertainment. Setelah meninggalkan YG pada tahun 2022, grup tersebut menandatangani kontrak dengan 143 Entertainment dan merilis album studio ketiga mereka Lepas landas (bersama dengan single utamanya U) pada Mei 2023.

Pilihan editor: Beri Peringatan ke Calo Tiket Konser, Jinhwan iKON: Jangan Manfaatkan Fans Kami