iKON akan Comeback Lewat Album TAKE OFF Bersama Agensi Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-Pop, iKON akan comeback dengan album terbaru mereka bertajuk TAKE OFF. Melalui komunitas penggemar Mnet Plus, iKON mengungkap teaser pertama untuk perilisan album full-length ketiga mereka tersebut, Sabtu, 15 April 2023.

Dalam poster teaser tersebut, terlihat sebuah mobil berwarna biru dengan tulisan iKON pada bagian plat nomor. Sementara, di bagian kaca depan terdapat 2 stiker berbeda bertuliskan iKONIC, yang merupakan nama fandom iKON.

Poster tersebut sekaligus mengumumkan tanggal perilisan poster jadwal comeback untuk album TAKE OFF pada Senin, 17 April 2023 pukul 18.00 waktu Korea atau 16.00 WIB, menjelang perilisan album lengkap pada Kamis, 4 Mei pukul 18.00 waktu Korea.



iKON Comeback Setelah 1 Tahun



TAKE OFF merupakan comeback pertama iKON hampir tepat setahun setelah merilis mini album FLASHBACK pada Mei 2022. Selain itu, ini menandai comeback pertama grup tersebut sejak berpisah dengan YG Entertainment dan menandatangani kontrak dengan 143 Entertainment.

Sebelumnya, iKON telah memberikan sedikit bocoran mengenai album terbaru mereka. Bobby iKON mengungkapkan tentang jenis lagu apa yang dapat diantisipasi penggemar dari album mendatang iKON. “Sebagai permulaan, Anda akan mendapatkan lagu dari anggota yang belum melakukan lagu solo. Selain itu, kami mengisi sebagian besar lagu album dengan yang kami tulis, dan di antaranya termasuk lagu yang dibuat oleh Junhoe," katanya kepada Beauty+ baru-baru ini.

Menurut Jinhwan, penggemar akan disuguhkan dengan lagu-lagu bermacam gaya. "(Album) berisi lagu-lagu dengan gaya yang kami sukai dan merasa percaya diri melakukannya, tetapi ada juga genre dengan gaya yang menantang. Akan ada kesenangan dalam mendengarkan setiap lagu," katanya.



Tur Dunia iKON



Pada awal Maret lalu, iKON mengumumkan comeback solo Bobby dan tur dunia grup sebagai upaya pertama mereka di bawah agensi baru mereka. Tur dunia TAKE OFF iKON akan dimulai dengan konser 2 malam di Seoul pada Mei mendatang. Dilanjutkan dengan Taipei dan Tokyo di bulan yang sama. Pada Juni, iKON akan mengunjungi Manila, Madrid, Essen, Florence, dan Singapura, sebelum nantinya ke Paris, Osaka, Bangkok, dan Kuala Lumpur pada Juli 2023.

SOOMPI | BEAUTY+

