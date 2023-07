Profil iKON, Boyband Korsel Akan Gelar Konser dalam Tur Dunia Mulai Agustus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Boyband asal Korea Selatan, iKON, berencana gelar konser di Singapura Agustus mendatang. Konser itu bagian dari tur dunia Take Off mereka.

Diadakan di Sands Expo and Convention Center, gelaran konser ini jadi konser pertama iKON sejak lepas dari agensi musik YG Entertainment.

Profil

Mengutip Soompi iKON adalah grup musik boyband asal Korea Selatan yang dibentuk oleh YG Entertainment. Sebelum debut resmi, anggotanya dikenalkan pada publik lewat program televisi berjudul WIN: Who Is Next pada tahun 2013. Mereka juga muncul di program lainnya, Mix & Match pada tahun 2014, yang membantu menentukan anggota final grup.

Grup ini akhirnya resmi debut pada tanggal 15 September 2015 dengan album Welcome Back yang berisi singel hits seperti My Type dan Rhythm Ta. Debut iKON menjadi sukses besar dan mendapatkan banyak perhatian dari pecinta musik di Korea dan di luar negeri.

iKON awalnya terdiri dari tujuh anggota, namun pada tahun 2016, satu anggota, B.I (Kim Han-bin), meninggalkan grup karena kontroversi dan tidak lama kemudian YG Entertainment mengumumkan bahwa dia telah meninggalkan perusahaan.

Anggota iKOn yang masih aktif yaitu Kim Jin-hwan, Song Yun-hyeong, Kim Ji-won, Koo Jun-hoe, Kim Dong-hyuk, Jung Chan-woo dan Maknae (anggota termuda)

iKON telah merilis banyak lagu yang sukses secara komersial, dengan singel hits seperti Love Scenario, Killing Me, Goodbye Road, dan Dive. Musik mereka mencakup berbagai genre, termasuk hip-hop, R&B, dan pop.

Penghargaan

Grup ini telah menerima banyak penghargaan dan nominasi atas prestasi mereka dalam industri musik.

Dikutip dari kprofiles Beberapa penghargaan yang pernah mereka raih termasuk Mnet Asian Music Awards, Melon Music Awards, dan Golden Disc Awards.

Keberhasilan iKON tidak hanya terbatas di Korea Selatan, tetapi juga mencapai tingkat internasional. Mereka memiliki penggemar yang setia di berbagai negara di seluruh dunia dan telah melakukan tur konser di banyak negara untuk bertemu langsung dengan penggemar internasional mereka.

