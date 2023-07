Kim Bum Datang ke Jakarta 3 September, Harga Tiket Fan Meeting Mulai Rp 850 ribu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Bum, akan berjumpa dengan para fans dalam 2023 Asia Fan Meeting in Jakarta bertajuk Between U and Me. Fan meeting yang diselenggarakan Viu ini ini akan digelar pada 3 September 2023, di Pullman Jakarta Central Park, pukul 19.00 WIB.

Acara fan meeting Kim Bum menjanjikan malam yang penuh dengan kebahagiaan, tawa, dan kenangan indah. Kim Bum akan mengungkap berbagai fakta yang akan membuat para fans semakin dekat dan mewujudkan harapan mereka bertemu langsung dengan sang idola.

Kim Bum memulai 2023 Asia Fan Meeting di Tokyo pada 25 Agustus 2023. Setelah Jakarta, dia akan menyapa penggemarnya di Bangkok, pada 16 September, Manila 22 September, Cebu 23 September dan terakhir di Seoul pada 9 Oktober 2023.

Harga tiket fan meeting Kim Bum





Dalam keterangan pers Viu yang diterima Tempo, tiket fan meeting tersedia di Loket.com mulai Kamis 27 Juli pukul 12.00 WIB - Jumat, 28 Juli 2023, jam 23.59 WIB dengan harga presale mulai Rp850.000 hingga Rp2.350.000. Sedangkan harga normal mulai Rp1.000.000 hingga Rp2.800.000 yang tersedia mulai Sabtu, 29 Juli 2023 ini jam 12.00 WIB. Untuk keterangan keuntungan dan detail harga tersedia di akun media sosial resmi Viu Indonesia.

Perjalanan karier Kim Bum

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan



Kim Bum telah merebut hati jutaan orang di seluruh dunia dengan bakat aktingnya yang luar biasa dan kepribadiannya yang menawan. Perjalanan karier aktor lulusn Universitas Chung-Ang dimulai dalam drama High Kick pada 2006, East of Eden pada 2009, Dream pada 2009, Boys Over Flowers pada 2009, Still Marry Me pada 2010 dan drama-drama lainnya. Sejak debut pada 2006 hingga kini, Kim Bum telah berhasil membintangi 17 drama dan 6 film.

Pria berusia 34 tahun ini dkenal karena aksinya yang mengagumkan dalam drama Korea terkenal, seperti Boys Over Flowers, Goddess of Fire pada 2013, Law School pada 2021, Ghost Doctor pada 2022, serta drama bergenre action dan fantasi Tale of the Nine-Tailed pada 2020 dan Tale of The Nine Tailed 1938 yang baru tayang pada 6 Mei 2023.

Pilihan editor: 6 Hal Menarik Tale of The Nine Tailed 1938 yang Tak Boleh Dilewatkan