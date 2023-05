Profil dan Fakta Menarik Kim Bum, Aktor Tampan Pemeran Tale of the Nine Tailed

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Bum merupakan aktor tampan dan berbakat dari Korea Selatan yang membintangi berbagai drama dan film populer. Baru-baru ini, Kim Bum berperan sebagai Lee Rang dalam drama korea Tale of the Nine Tailed 1938 yang disutradarai oleh Kang Shin Hyo dan Jo Nam Hyung, serta naskahnya ditulis oleh Han Woo Ri.

Tale of the Nine Tailed 1938 merupakan drama bergenre action dan fantasi yang tayang sejak 6 Mei 2023. Drama dengan 16 episode ini tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 19.20 WIB di tvN dan Prime Video. Mari ketahui profil dan fakta Kim Bum yakni sosok aktor yang lebih suka genre fantasi berikut ini.

Profil Kim Bum

Kim Sang Bum atau yang lebih dikenal sebagai Kim Bum merupakan aktor Korea kelahiran 7 Juli 1989 yang berzodiak cancer dan memiliki golongan darah O. Berprofesi sebagai aktor, model, dan penyanyi yang dikenal awet muda ini ternyata telah berusia 34 tahun.

Kim Bum menempuh pendidikan Jurusan Film dan Teater di Universitas Chung-Ang. Kepopulerannya sejak awal 2000-an memang sudah tidak diragukan lagi, aktor yang memiliki tinggi badan 181 cm dengan berat badan 66 kg ini memiliki akun Instagram dengan username @k.kbeom.

Perjalanan Karier Kim Bum

Perjalanan karier Kim Bum dimulai dalam drama High Kick pada 2006, East of Eden pada 2009, Dream pada 2009, Boys Over Flowers pada 2009, Still Marry Me pada 2010 dan drama-drama lainnya. Sejak debut pada 2006 hingga kini, Kim Bum telah berhasil membintangi 17 drama dan 6 film.

Mengaku Lebih Suka Genre Fantasi

Kim Bum hadir dalam acara reality show The K-Star Next Door dan menyatakan bahwa belakangan ini, Kim Bum lebih tertarik drama bergenre fantasi seperti Ghost Doctor dan Tale of The Nine Tailed 1938 daripada drama dengan genre romantis. Bagi Kim Bum, drama fantasi lebih mudah membayangkannya di kepala daripada drama romantis yang akan terasa canggung ketika melakukannya.

Kisah Asmara Kim Bum

Kisah asmara Kim Bum dengan aktris Moon Geun Young sempat menggemparkan publik pada 2013 dan diketahui bahwa mereka berlibur bersama ke Eropa. Namun, hubungan keduanya kandas satu tahun kemudian. Setelah lajang selama lima tahun, pada Maret 2018 lalu, Kim Bum dikabarkan memiliki hubungan dengan aktris bernama Oh Yeon Seo. Sayangnya, kurang dari setahun kisah asmara mereka kandas tepat pada Februari 2019 yang dikonfirmasi oleh agensi.

Pernah Menghadiri Pernikahan Penggemar

Kim Bum pernah menghadiri pernikahan seorang penggemar pada 2017 dengan mengirim karangan bunga, memberi ucapan selamat, dan mengambil foto bersama dengan kedua mempelai.

Nah, itu dia profil dan fakta menarik Kim Bum yang selalu memberikan energi positif kepada orang-orang disekitarnya.

Nur Qomariyah

