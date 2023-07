5 Hal Menarik Drakor Not Others yang Dibintangi Sooyoung SNSD

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea terbaru, Not Others yang dibintangi Sooyoung SNSD, akhirnya tayang pada 17 Juli 2023 di TV ENA, Genie TV, VIU, dan Hulu, setiap Senin dan Selasa pukul 22.00 KST atau 20.00 WIB. Drama dengan jumlah total 12 episode ini, disutradarai oleh Lee Min Woo dan naskahnya ditulis oleh Min Sun Ae.

Membawa kisah yang fresh dan misterius, No Others menceritakan kehidupan seorang ibu ceroboh dan putrinya yang keras kepala. Drama yang dibintangi Sooyoung SNSD dan Jeon Hye Jin ini memiliki banyak makna mendalam. Mari ketahui 5 hal menarik dari drakor Not Others di bawah ini.

1. Diadaptasi dari Webtoon

Drama adaptasi webcomic atau webtoon berjudul Namnam, karya Jung Young Rong ini sangat populer, karena berhasil dibaca sebanyak 25 juta orang dan meraih penghargaan Today's Our Manhwa Award. Webtoon ini memiliki penggemar kuat yang selalu mendukung perjalanannya dan menantikan setiap chapter baru yang muncul setiap harinya.

2. Kisahkan Hubungan Ibu dan Anak

Not Others merupakan drama yang mengisahkan kehidupan keluarga modern. Sebab, Kim Eun Mi harus menjadi ibu tunggal sejak menjadi siswi Sekolah Menengah Atas dan berusaha keras membesarkan putrinya seorang diri bernama Kim Jin Hee. Perdebatan keduanya seringkali tidak bisa dicegah, apalagi Kim Eun Mi hanya peduli pada dirinya sendiri. Sebab itulah, Kim Jin Hae menjaga jarak dengan ibunya yang masih tidak bisa bersikap dewasa.

3. Diperankan Bintang Populer

Bukan hanya dibintangi oleh Sooyoung SNSD sebagai Kim Jin Hee saja, drama Korea ini dibintangi oleh bintang berbakat lainnya yakni Jeon Hye Jin sebagai Eun Mi. Karakter lainnya diperankan Ahn Jae Wook , Park Sung Hoon, Kim Hye Eun, Park Jung Eon, Seo Ye Hwa, Kim Sun Bin, Lee Jae Woong, dan Im Sung Kyun.

4. Drama Bergenre Komedi Keluarga

Banyaknya drama thriller dan misteri pada awal tahun 2023 memang sangat menyenangkan, namun kali ini saatnya mencoba menonton drama bergenre komedi keluarga yang dijamin bikin ketagihan. Apalagi drama Not Others memperlihatkan banyak adegan NSFW yang dibungkus kocak dan eksplisit sehingga tidak akan terasa membosankan.

5. Kisah Romansa Cukup Minim

Kisah romansa yang manis antara Kim Jin Hee dan atasannya bernama Eun Jae Woon memang cukup tipis dan super lambat. Hubungan spesial tidak dijanjikan, sebab Not Others fokus pada kisah keluarga yang menyenangkan. Selain itu, drama ini menyimpan misteri yang sulit ditebak, akibat seorang penjahat yang mencoba melakukan balas dendam kepada Kim Eun Mi, karena telah ikut campur dan menggagalkan pelecehan seksual yang akan dilakukan oleh sosok penjahat tersebut.

NUR QOMARIYAH

