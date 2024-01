Drakor Death's Game, Gyeongseong Creature, dan My Demon Tayang Lagi Setelah Tahun Baru

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa waktu lalu, penggemar serial drama Korea atau drakor harus bersabar. Pasalnya, drama Korea berjudul Death’s Game, Gyeongseong Creature, The Story of Park’s Marriage Contract, dan My Demon tidak tayang di akhir tahun 2023 lalu. Namun, hari ini, 4 drama tersebut tayang kembali dan siap menemani masa liburan. Berikut deretan drama yang tayang hari ini:

Death’s Game

Death's Game merupakan drama Korea dengan judul sama yang mengadaptasi serial webtoon. Drama bertabur bintang ini sebelumnya telah menayangkan 4 episode awal dengan cerita yang tidak terduga di tiap episode. Hari ini, drama ini kembali tayang dengan menyajikan episode 5-8. Drama ini dapat dinikmati di TVING dan Prime Video Indonesia.

Gyeongseong Creature

Kisah lanjutan Gyeongseong Creature telah resmi tayang hari ini. Drama dengan bintang Korea, Park Seo Joon dan Han So Hee sudah dapat disaksikan di Netflix dengan tiga episode lanjutannya.

The Story of Park’s Marriage Contract

The Story of Park's Marriage Contract episode 11-12 yang seharusnya tayang pada Jumat dan Sabtu, 29-30 Desember 2023 lalu diundur. Namun, hari ini, episode tersebut kembali ditayangkan dan dapat dinikmati di platform VIU dengan subtitle Indonesia.

My Demon

Penikmat drama korea tentu sudah tidak sabar menyaksikan kembali aksi dari Song Kang dan Kim Yoo-jung yang absen minggu lalu. Hari, My Demon kembali tayang di Netflix pukul 22.00 WIB.

