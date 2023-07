Profil Cakra Khan yang Memukau Simon Cowell di Audisi America's Got Talent

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Satu lagi penyanyi Indonesia yang berhasil lolos audisi America’s Got Talent (AGT) 2023 menyusul Putri Ariani adalah Cakra Khan. Penyanyi yang populer melalui lagu ‘Harus Terpisah’ tersebut sukses memukau para juri dan penonton saat membawakan lagu ‘Make It Rain’ dari Ed Sheeran dan ‘No Woman No Cry’ dari Bob Marley.

Episode ketika Cakra Khan tampil di panggung America’s Got Talent dirilis pada Rabu, 19 Juli 2023. Hingga Kamis, 20 Juli 2023, video tersebut telah ditonton lebih dari 3 juta kali di platform streaming video, YouTube.



Lolos Audisi America’s Got Talent

Saat audisi America’s Got Talent, Cakra Khan membawakan dua lagu, yaitu ‘Make It Rain’ milik Ed Sheeran dan ‘No Woman No Cry’ dari Bob Marley. Penampilan dua lagu ini bukan tanpa alasan. Itu terjadi karena saat Cakra Khan menyanyikan lagu pertama, salah satu juri AGT, Simon Cowell menghentikannya.

Menurut Simon, suara Cakra sangat bagus, tetapi dia tidak menyukai pemilihan lagunya. Alhasil, dia meminta Cakra menyanyikan lagu lain. Cakra pun menjawab permintaan Simon dengan menyanyikan lagu kenangan dari mendiang ayahnya, ‘No Woman No Cry’.

Setelah selesai menyanyi, empat juri yakni Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, dan Howie Mandel berikut semua penonton memberikan standing applause untuk Cakra Khan. Selain itu, Cakra juga berhasil mendapatkan empat Yes yang membuatnya berhasil melaju ke babak selanjutnya.



Profil dan Biodata Singkat Cakra Khan

Cakra Khan mengikuti ajang pencarian bakat America's Got Talent. Foto: Instagram/@cakra.khan

Cakra Konta Paryaman atau yang lebih dikenal dengan nama Cakra Khan adalah seorang penyanyi asal Indonesia yang merupakan keturunan Sunda. Pria yang lahir pada 27 Februari 1992 ini lahir di Pangandaran, Jawa Barat. Namanya mulai dikenal sebagai penyanyi saat merilis single berjudul ‘Harus Terpisah’ di tahun 2012 silam. Dia juga memiliki beberapa lagu hits lain, seperti ‘Kekasih Bayangan’, ‘Terlanjur Cinta’, dan ‘Seluruh Cinta’.

Berikut biodata singkat Cakra Khan:

- Nama lahir: Cakra Konta Paryaman

- Nama panggung: Cakra Khan

- Nama panggilan: Cakra

- Tempat, tanggal lahir: Pangandaran, 27 Februari 1992

- Pekerjaan: Penyanyi, penulis lagu, aktor

- Tahun aktif: 2010 - sekarang

- Label: My Musc Record, Sony Music Entertainment Indonesia

- Genre: Pop, R&B, Slow Rock

- Pendidikan terakhir: Sekolah Tinggi Musik Bandung



Perjalanan Karier Cakra Khan

Cakra Khan sudah menyukai musik sejak duduk di bangku sekolah dasar. Dia juga menyukai berbagai genre lagu, seperti pop, dangdut, hinga keroncong. Bercita-cita menjadi seorang penyanyi, Cakra pun sering mengikuti berbagai lomba bernyanyi untuk mengasah kemampuannya. Bahkan, Cakra juga pernah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesia Idol, meski gagal pada tahap awal audisi.

Pada 2011, Cakra Khan mengikuti audisi penyanyi yang dibuka oleh label musik ternama Indonesia, Sony Music, berkat informasi dari kenalan dosennya saat berkuliah di Sekolah Tinggi Musik Bandung. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Cakra mengikuti audisi tersebut dan berhasil menyingkirkan 20 penyanyi lainnya.

Karier Cakra di dunia tarik suara profesional dimulai saat dia merilis single lagu ciptaan band Rumor yang berjudul ‘Harus Terpisah’ pada 2012 lalu. Lagu tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia dan membuat nama Cakra Khan melejit. Selain itu, lagu ini juga sukses membawa Cakra Khan memenangkan sejumlah penghargaan, seperti Pendatang Baru Terbaik, Penyanyi Solo Pria Pop Terbaik, dan Lagu Terbaik Indonesia.

Tak berhenti di situ, Cakra Khan juga meraih banyak kesuksesan dari lagu-lagu rilisannya, seperti 'Setelah Kau Tiada' (2013), 'Mengingat Dia' (2014), dan 'Kekasih Bayangan' (2017). Cakra bahkan pernah berkolaborasi dengan penyanyi solo wanita kenamaan dari Malaysia, yakni Siti Nurhaliza. Keduanya terlibat dalam produksi lagu berjudul ‘Seluruh Cinta’ yang pertama kali rilis pada 2014 silam.



Daftar Karya Cakra Khan

Selama berkarier di dunia hiburan Indonesia, Cakra Khan telah memiliki sejumlah karya lagu dan album. Berikut daftar karya dari Cakra Khan:

Single:

- Kepada Hati (2022)

- Hal Hebat (2021)

- Salah Tapi Baik (2020)

- Tanpa Batas Waktu (Cover) (2020)

- Naudzubillah – bersama Ucie Sucita, Afifah, & Rial (2020)

- Terlanjur Cinta – bersama Hael Husaini (2020)

- Adalah Aku (2019)

- Kemenangan (2018)

- Kekasih Bayangan (2017)

- Mencari Cinta Sejati (2016)

- Kau Memilih Dia (2015)

- Seluruh Cinta – bersama Siti Nurhaliza (2014)

- Opera Tuhan (2014)

- Setelah Kau Tiada (2013)

- Harus Terpisah (2012)

Album

Album Studio

- Cakra Khan (20 Agustus 2014)

Album jalur suara

Rudy Habibie (24 Juni 2016)

Album kompilasi

- Masterpiece Maia Estianty (15 Oktober 2020)

- My Beautiful Songs (1 November 2019)

- Energy of Asia: Official Album of Asian Games 2018 (13 Juli 2018)

- The Best Nada Kita (27 November 2017)

- We Love Disney (25 September 2015)

OST (Original Soundtrack)

- Jangan Mudah Putus Asa (2018) – OST Guru Ngaji

RADEN PUTRI

