Cakra Khan Ikut America's Got Talent, Terharu Khayalannya Jadi Kenyataan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Indonesia, Cakra Khan mengikuti ajang pencarian bakat, America's Got Talent. Baru-baru ini, ia mengungkapkannya sendiri ke publik melalu beberapa foto di Instagram pribadinya.

Meski sudah sangat terkenal di Indonesia, Cakra Khan tetap ingin mewujudkan salah satu mimpinya ini. Dalam foto selfienya dengan latar di belakang panggung America's Got Talent, Cakra Khan dibanjiri dukungan, baik dari sesama selebritas maupun netizen.

"Hi semuanya, saya cuma mau bilang makasih. Semenjak saya kasih tau kalian kalau saya ikutan AGT.. begitu banyak yang udah ngucapin support ke saya," tulis Cakra Khan di Instagram Story pada Selasa, 4 April 2023.



Cakra Khan Rasakan Pengalaman Baru



Jauh sebelum namanya dikenal luas, Cakra Khan pernah mencoba peruntungannya untuk mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi Indonesian Idol. Namun, ia gagal. Hingga pada 2012, Cakra Khan berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia dengan lagu berjudul Harus Terpisah. Sejak saat itu, Cakra Khan semakin populer.

Mengikuti America's Got Talent merupakan pengalaman baru untuknya. Berbeda dengan dulu, kini Cakra Khan mendapat banyak dukungan semangat dari banyak pihak. "Ternyata gini ya rasanya, dari pas mulai-mulai nyanyi-nyanyi suka ngayal pengen ada yang support-support kalau ikutan lomba, dulu cuma keluarga sama tetangga yang sering jadi supporter naik mobil SS," tulisnya.



Cakra Khan Teringat Mendiang Ayahnya



Penyanyi 31 tahun ini merasa terharu dengan banyaknya dukungan yang diterima. Namun, ia juga tidak bisa menutupi kesedihannya karena sang ayah yang sudah tiada. Dengan mengikuti America's Got Talent, Cakra Khan hanya ingin dikenal sebagai seorang anak yang ingin membuat keluarganya bangga.

"Enggak ngerti terharu aja, andai bapak saya masih ada, tapi insyaallah saya akan berusaha yang terbaik! Doain saya bukan sebagai Cakra Khan, doain saya sebagai anak yang punya mimpi buat banggain orang-orang di sekitar saya yang sudah percaya sama dia dari awal," tulisnya.



Cakra Khan Tanggapi Cibiran Netizen



Meskipun banyak yang mendukung, tidak sedikit juga yang mencibir Cakra Khan. Menurut mereka, Cakra Khan tidak perlu untuk ikut America's Got Talent karena kariernya sudah bagus. Cakra Khan menanggapinya dengan santai.

"Ada yang ngbrol katanya ngapain lu ikutan lagi lu kan udah bla bla bla , its ok .. just so u know saya suka tantangan, buat belajar dan pengalaman kalo mau berkembang emang harus siap sgalanya," cuit Cakra Khan di Twitter pada Sabtu, 1 April 2023.

Cakra Khan mengaku sangat menikmati momen menjadi peserta ajang pencarian bakat ternama ini. "Momen seru ketika nunggu bagian nyanyi dari jam 10 pagi kebagian jam 9 malem. Dari yang rapih sampe amburadul lagi, tapi seneng aja," tulisnya.

