Tom Cruise Bakal Nonton Oppenheimer dan Barbie Bergantian di Akhir Pekan

TEMPO.CO, Jakarta - Juli adalah salah satu bulan terbaik untuk film tahun ini dengan tiga judul besar, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, Oppenheimer dan Barbie tayang dalam kurun waktu dua minggu. Diawali dengan Mission: Impossible 7 di mana penonton bisa melihat aksi keren Tom Cruise sebagai Ethan Hunt menjalani misi rahasia bersama timnya Impossible Mission Forces.

Selama promosi film tersebut, dia sering ditanya apakah dia akan menonton Oppenheimer tdan Barbie dan kapan dia akan menontonnya. “Saya ingin melihat Barbie dan Oppenheimer. Saya akan melihat mereka membuka akhir pekan,” katanya kepada The Sydney Morning Herald. "Jumat saya akan melihat Oppenheimer dulu dan kemudian Barbie pada hari Sabtu."

Kedua film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada 21 Juli 2023 di Amerika Serikat dan akan bersaing untuk mendapatkan penonton di box office. Di Indonesia film itu akan tayang pada Rabu 19 Juli 2023.

Tom Cruise ajak menonton film di bioskop

Tom Cruise adalah pendukung besar menonton film di bioskop karena itulah cara dia dibesarkan. “Saya tumbuh besar dengan menonton film di layar lebar. Begitulah cara saya membuatnya, dan saya menyukai pengalaman itu; itu mendalam, dan memilikinya sebagai komunitas dan industri, itu penting,” tambah aktor berusia 61 tahun itu. "Aku masih pergi ke bioskop."

Tom Cruise tidak merahasiakan niatnya untuk pergi ke bioskop untuk melihat Oppenheimer dan Barbie dan baru-baru ini memamerkan tiketnya sebagai bukti.

"Musim panas ini penuh dengan film-film luar biasa untuk ditonton di bioskop," tweet-nya. “Selamat, Harrison Ford, atas 40 tahun Indy dan salah satu karakter paling ikonik dalam sejarah. Saya suka fitur ganda, dan tidak lebih eksplosif (atau lebih merah muda) dibandingkan dengan Oppenheimer dan Barbie."

Tweet-nya tersebut menunjukkan bahwa Cruise sekali lagi berharap untuk menyelamatkan box office musim panas, kali ini dengan membawa beberapa judul lainnya. Tahun lalu, kesuksesan besar Top Gun: Maverick (yang menghasilkan US$1,5 miliar secara global) dianggapp menyelamatkan industri Hollywood oleh Steven Spielberg sendiri.

Film-film musim panas

Tahun ini, beberapa film berjuang untuk mendapatkan daya tarik box office. seperti The Flash dan Elemental, dan Spider-Man: Across the Spider-Verse. Indiana Jones dan Dial of Destiny yang mendapat ulasan sederhana, menghasilkan US$302 juta, menyamai perkiraan biaya pembuatan US$300 juta

Sementara itu, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One menghasilkan US$235 juta di seluruh dunia dalam minggu pertama penayangannya. Film ini mendapat keuntungan dari kampanye promosi unik untuk film tersebut, termasuk media sosial, pemutaran perdana di lapangan, acara, fitur video, dan bahkan berkolaborasi dengan pesawat Etihad Airways di Terminal Midfield baru Bandara Internasional Abu Dhabi.

