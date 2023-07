Profil Han So Hee, Artis yang Bintangi Video Musik Jungkook BTS

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris asal Korea Selatan, Han So Hee kini tengah menjadi topik hangat di kalangan pencinta musik Korea, khususnya penggemar BTS, Army. Perempuan kelahiran 18 Oktober 1994 tersebut membintangi video musik (MV) untuk lagu debut solo anggota termuda BTS, Jungkook. Video musik lagu 'Seven’ tersebut sudah ditonton lebih dari 56 juta kali penayangan setelah dirilis pada 14 Juli 2023.

Han So Hee mencuri perhatian Asia lewat drama Korea yang fenomenal, The World of the Married pada 2020. Bagaimana jejak karier Han So Hee? Berikut rangkuman informasi selengkapnya mengenai profil Han So Hee.



Profil dan Biodata Singkat Han So Hee

Han So Hee adalah model sekaligus aktris Korea Selatan yang namanya mulai meroket ketika membintangi serial drama The World of The Married. Karakternya yang ikonik membuat nama Han So Hee menjadi perbincangan umum, terlebih para penggemar drama Korea. Berikut biodata singkatnya:

- Nama lengkap: Han So Hee

- Nama asli: Lee So Hee

- Tanggal lahir: 18 November 1994

- Tempat lahir: Ulsan, Korea Selatan

- Pekerjaan: Model, Aktris

- Tahun aktif: 2017 – sekarang

- Agensi: 9ato Entertainment

- Pendidikan: Ulsan High School of Arts

- Zodiak: Scorpio

- Media sosial: @xeesoxee (Instagram)



Perjalanan Karier Han So Hee

Sebelum debut menjadi aktris dan terkenal seperti sekarang, Han So Hee pernah mengalami kehidupan yang cukup sulit. Dia harus bergelut dengan masalah keuangan untuk bisa menghidupi dirinya sendiri. Bahkan, dia juga sempat beberapa kali bekerja paruh waktu, mulai dari menjadi staf PUB, karyawan restoran BBQ, penjual pakaian, hingga bekerja di kedai bir di Distrik Gangnam.

Suatu hari, Han So Hee mendapat kesempatan untuk menjadi model dan terjun ke dunia hiburan Korea. Hal tersebut lantas dimanfaatkan perempuan bernama asli Lee So Hee itu sebagai batu loncatan. Sejak saat itu, dia pun mulai bekerja untuk menjadi model berbagai produk. Di antaranya lensa kontak, makeup, game, hingga Ritz Crackers. Selain itu, dia juga pernah menjadi bekerja untuk sejumlah merek ternama, seperti Pauls Boutique London, me Sense, Banila Co, dan All at Me.

Pada 2016, Han So Hee resmi memulai debutnya sebagai model dengan membintangi video musik SHINee yang berjudul “Tell Me What To Do”. Setelah itu, tawaran untuk menjadi aktris dan bermain drama pun mulai menghampiri Han So Hee. Pada 2017, akhirnya perempuan kelahiran 1994 ini melakukan debut akting pertamanya dengan peran kecil melalui drama Reunited Worlds. Setelah itu, dia pun kembali bermain drama dengan peran yang lebih baik dalam drama berjudul Money Flower.

Pada 2018, Han So Hee mendapat tawaran pertamanya sebagai salah satu pemeran utama di drama kolosal populer, 100 Days My Prince. Dalam drama tersebut, dia pun beradu akting dengan aktor dan aktris populer lain, seperti Do Kyung Soo, Nam Ji Hyun, dan Kim Seon Ho. Perlahan, nama Han So Hee pun mulai dikenal oleh masyarakat penggemar film dan drama Korea.

Nama Han So Hee semakin melejit setelah bermain dalam drama The World of The Married yang tayang perdana pada Maret 2020. Berperan sebagai tokoh antagonis bernama Yeo Da Kyung, visual dan kemampuan akting Han So Hee berhasil menarik perhatian penonton. Sejak saat itu, dia pun kerap bermain dalam berbagai drama populer, seperti My Name dan Nevertheless. Tak hanya itu, dia pun kembali mendapat banyak tawaran sebagai model iklan dan menjalani berbagai pemotretan.



Deretan Karya Han So Hee

Selama berkarier di dunia hiburan Korea Selatan, Han So Hee telah menghasilkan deretan karya sebagai pemain drama maupun model video musik. Berikut deretan karya dari perempuan asal Ulsan, Korea Selatan tersebut:

Video Musik:

1. “Tell Me What To Do” – SHINee

2. “That Girl” – Jung Yong Hwa

3. “The Hardest Part” – Roy Kim

4. “You and I” – MeloMance

Drama:

1. My Name (2021) sebagai Yoon Ji Woo

2. Nevertheless (2021) sebagai Yoo Na Bi

3. The World of the Married (2020) sebagai Yeo Da Kyung

4. Abyss (2019) sebagai Jang Hee Jin

5. 100 Days My Prince (2018) sebagai Kim So Hye

6. After The Rain (2018) sebagai Soo Jin

7. Money Flower (2017-2018) sebagai Yoon Seo Won

8. Reunited Worlds (2017) sebagai Lee Seo Won

Itulah rangkuman informasi mengenai profil Han So Hee, artis yang bintangi video musik Jungkook BTS.

RADEN PUTRI

