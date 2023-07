Priyanka Chopra Ikut Dukung Aksi Mogok SAG AFTRA

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Priyanka Chopra menyampaikan dukungannya untuk aksi pemogokan serikat pekerja Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists atau SAG-AFTRA atau SAG AFTRA yang sedang berlangsung.

Aktris Citadel itu membagikan poster bertuliskan, "Sag.Aftra Strong." di Instagram Jumat, 13 Juli 2023, "Saya mendukung serikat dan kolega saya. Dalam solidaritas, kami membangun hari esok yang lebih baik (emoji hati merah dan tangan terlipat)," tulisnya dan menambahkan tagar—Sag Aftra Strong dan Sag Aftra Strike.

Sebelumnya, beberapa pemberitaan menyebut produksi proyeknya Heads Of State juga akan dihentikan atau ditunda karena mogok kerja. Karena Priyanka adalah anggota SAG AFTRA, dia tidak akan dapat membuat film untuk proyek apa pun sampai kesepakatan baru antara SAG-AFTRA dan Alliance of Motion Pictures and Television Producers atau AMPTP dapat dicapai dan pemogokan berakhir.

Aktor Hollywood yang ikut aksi mogok SAG-AFTRA

Para aktor Hollywood bergabung dengan penulis film dan televisi untuk pertama kalinya dalam 63 tahun pada hari Jumat, 14 Juli 2023, bersorak dan bernyanyi di luar studio besar dengan seruan untuk pembayaran era streaming yang lebih tinggi dan pembatasan penggunaan kecerdasan buatan. Pemogokan ini akan menambah kerusakan ekonomi dari pemogokan penulis yang dimulai pada 2 Mei, meningkatkan tekanan yang dihadapi industri media bernilai miliaran dolar saat berjuang dengan perubahan seismik pada bisnisnya.

Di New York City dan Los Angeles, para aktor berbaris di luar kantor Netflix Inc, Paramount Global, dan perusahaan lain, menyuarakan tuntutan kompensasi yang lebih tinggi untuk aktor kelas pekerja dan keuntungan lainnya. "Kami berada dalam kontrak lama untuk jenis bisnis baru dan itu tidak bekerja untuk kebanyakan orang," kata aktor Susan Sarandon di luar kantor Warner Bros Discovery seperti dikutip Reuters.

Tanggapan AMPTP

Pihak AMPTP mengatakan telah menawarkan kenaikan kompensasi yang signifikan kepada anggota SAG-AFTRA dan Writers Guild of America (WGA). AMPTP adalah grup yang melakukan negosiasi atas nama Netflix, Walt Disney Co, dan studio lainnya. Sumber Reuters yang dekat dengan studio juga berpendapat bahwa perusahaan sedang menghadapi masa yang menantang. Banyak layanan streaming belum menghasilkan keuntungan setelah menghabiskan miliaran dolar untuk pemrograman untuk mencoba dan menarik pelanggan.

HINDUSTAN TIMES

