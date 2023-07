Olivia Wilde Ikut Turun Aksi SAG-AFTRA Soroti Upah Pekerja

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Olivia Wilde termasuk di antara aktris yang memberikan dukungan mereka untuk aksi mogok serikat pekerja Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists atau SAG-AFTRA, di New York City, Amerika Serikat, Jumat 14 Juli 2023. Aktris berusia 39 tahun itu mengenakan pakaian serba hitam dan memegang salah satu atribut demo yang bertuliskan 'SAG-AFTRA ON STRIKE!'

Selain protes, Olivia juga menggunakan media sosial untuk menyampaikan dukungannya. Anggota SAG-AFTRA sejak tahun 2002 itu mengunggah foto saat aksi di jalan dan mengkritik Alliance of Motion Pictures and Television Producers atau AMPTP.

"Hati saya tertuju kepada semua orang yang terpaksa berhenti bekerja karena AMPTP gagal mengenali nilai dasar kita. Sungguh memalukan mereka menempatkan kita semua pada posisi ini. Tapi kita tidak bisa menerima sisa karena putus asa. Kontrak tersebut hanya perlu mencerminkan pergeseran besar-besaran dalam industri sejak negosiasi terakhir. Bayar orang untuk pekerjaan mereka. Keserakahan itu menjijikkan. #unionstrong," tulisnya.

Dia juga berbagi dukungan melalui Instagram Story. "Anda berbagi kekayaan karena Anda tidak dapat hidup tanpa kami," tulisnya dalam Instagram Story, Kamis 13 Juli 2023. Dia juga menandai aktris Fran Drescher, yang merupakan presiden SAG-AFTRA.

Aktris Don't Worry Darling sebelumnya mendukung pemogokan Writers Guild of America, yang dimulai pada bulan Mei. Dia menggunakan platform media sosialnya untuk membagikan gambar hitam putih dirinya dan kedua anaknya - Otis, 9, dan Daisy, 6 - memegang atribut aksi mogok. "Kenangan inti termasuk belajar tentang keserakahan perusahaan bahkan ketika Anda ingin menyukai Netflix," tulisnya.

SAG-AFTRA mogok sejak Jumat 13 Juli 2023

SAG-AFTRA mengumumkan pada hari Kamis bahwa kepemimpinannya telah secara resmi memilih untuk bergabung dengan penulis skenario dalam pemogokan bersama pertama dalam lebih dari enam dekade. Keputusan itu diambil secara kolektif, yang mewakili sekitar 160 ribu aktor dan penghibur, gagal mencapai kesepakatan dengan studio dalam negosiasi untuk mendapatkan gaji dan tunjangan yang lebih baik.

Pemogokan secara resmi dimulai pada tengah malam dan terjadi setelah tuntutan para penghibur untuk upah yang lebih tinggi dan perlindungan terhadap kecerdasan buatan tidak terpenuhi.Di bawah aturan pemogokan SAG-AFTRA, anggota tidak dapat membuat film atau serial TV apa pun, ikut serta dalam pers atau pemutaran perdana film apa pun, atau mempromosikan apa pun di San Diego Comic-Con bulan ini.

Pengumuman tersebut menandai pemogokan pertama bagi para aktor dari film dan acara televisi sejak 1980. Ini juga pertama kalinya dua serikat pekerja besar Hollywood melakukan pemogokan pada waktu yang sama sejak 1960, ketika Ronald Reagan menjadi presiden serikat aktor.Pemogokan itu akan memengaruhi sekuel Avatar dan Lion King Disney, serta acara yang dijadwalkan kembali ke televisi pada musim gugur, seperti The Simpsons.

DAILY MAIL

