Profil Jeon Somi: Barbie Korea yang Mewawancarai Margot Robbie saat Promosi

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Margot Robbie sempat mengunjungi Korea untuk melakukan promosi film Barbie yang akan tayang pada 21 Juli 2023. Ketika menghadiri promosi tersebut, Robbie berkesempatan untuk menggunakan pakaian tradisional Korea, Hanbok. Di sana dia diwawancarai oleh Jeon Somi yang dijuluki sebagai barbie dari Korea Selatan.

Jeon Somi adalah penyanyi terkenal asal Korea Selatan yang lahir pada 9 Maret 2001 di Kanada. Somi memiliki nama asli Ennik Somi Douma. Ia memiliki darah campuran Kanada-Korea karena ayahnya berasal dari Kanada. Ia memiliki seorang adik perempuan bernama Evelyn Douma.

Somi menjalani pendidikannya di Seoul Fine Elementary School, Cheongdam Middle School Seoul, dan Hanlim Multi Art School. Sejak kecil, Somi telah memiliki bakat di bidang taekwondo. Saat duduk di bangku sekolah dasar, ia telah memiliki kemampuan di level 3.

Pada 2013, Somi mengawali kariernya di industri hiburan Korea Selatan dengan tampil dalam acara Let’s Go! Dream Team Season 2. Somi hadir sebagai perwakilan taekwondo dari Sekolah Dasar Midong.

2014 menjadi tahun keberuntungan bagi Somi. Ia tampil dalam salah satu episode acara terkenal Korea, Hello Counselor. Lalu, ia juga tampil sebagai cameo di film Ode to My Father. Pada tahun yang sama, Somi berhasil menjadi trainee di bawah naungan JYP Entertainment.

Melalui program survival Sixteen, Somi pertama kali diperkenalkan kepada publik di tahun 2015. Somi sering menjadi kontestan yang memiliki nilai unggul dalam acara tersebut. Namun, ia dieliminasi pada ronde terakhir. Pada 2016, Somi berhasil debut dalam girl group I.O.I di bawah naungan YMC Entertainment dan mendapatkan posisi center.

Pada 2018, setelah I.O.I bubar, Somi menandatangani kontrak dengan JYP Entertainment. Namun, kontrak tersebut tidak bertahan lama karena ia memilih keluar dan pindah ke agensi The Black Label di tahun yang sama.

Pada 13 Juni 2019, Somi debut sebagai penyanyi solo dengan lagu Birthday. Lagu debutnya berhasil memasuki Billboard World Digital Songs Chart pada posisi ke-5 dan ke-9. Lalu, berselang dua tahun, Somi merilis album pertamanya, XOXO yang memiliki 7 tracklist di dalamnya. Lagu ini berhasil membawa penyanyi Korea Selatan ini mendapatkan peringkat ke-43 dalam Gaon Digital Chart.

