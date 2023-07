Setelah 6 Tahun Hiatus, Sandara Park eks 2NE1 Rilis Album Mini Digital

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sandara Park kembali ke dunia musik setelah hiatus selama 6 tahun. Mantan anggota 2NE1 itu meluncurkan album mini digital pada Rabu 12 Juli 2023, yang diberi nama "Sandara Park." Ini adalah album solo pertama, setelah single terakhir 2NE1, “Goodbye,” dirilis pada Januari 2017.

Konsep album baru yang disiapkan Sandara Park khusus untuk para penggemarnya ini adalah mengundang para penggemar artis solo tersebut ke sebuah taman hiburan bernama “Sandara Park”. "Selamat datang di Sandara Park," tulis wanita berusia 39 tahun itu di laman Instagram-nya.

Ada lima lagu dalam album ini, dengan single utama berjudul "Festival." Lagu itu sampel musik dari lagu asli, "Festival," oleh penyanyi Uhm Jung Hwa, dirilis kembali pada tahun 1995. Sandara menginterpretasi ulang dengan gaya musiknya yang bertujuan untuk menjadi “vitamin” bagi orang-orang yang penat dengan kesehariannya. Selain itu, juga membawa pesan harapan yang disampaikan dengan baik dengan bantuan energi positifnya.

Video musiknya membawa Sandara Park ke festival fantastis yang dipenuhi permen, dipenuhi dengan wahana klasik dan toko suvenir. Video tersebut juga menampilkan cameo, termasuk Uhm Jung Hwa, Park So Hyun, Kim Sook, dan Jo Se Ho.

Banyak produser terkenal ikut serta dalam memproduksi lagu sampingan dari album ini termasuk rapper Gray, yang memproduseri lagu tersebut, "Dara Dara", penyanyi Heize yang memproduseri lagu tersebut, "T MAP", dan penyanyi Sunwoo Jung-a, yang memproduseri lagu "Happy Ending."

Sandara Park memulai debutnya sebagai salah satu dari empat anggota 2NE1 di bawah YG Entertainment pada tahun 2009 dengan single 'Fire'. Kuartet tersebut kemudian menjadi salah satu grup wanita paling sukses, mengelurkan lagu hits seperti 'I Am The Best', 'Ugly', 'I Don't Care' dan banyak lagi.

Menyusul pembubaran girl grup pada tahun 2016, dia melanjutkan karirnya sebagai aktris dan pembawa acara televisi, membintangi film seperti One Step dan Cheese in the Trap. Dia juga menjadi pembawa acara program reality dan talk show seperti Video Star, Idol League dan Get It Beauty.

Sandara Park meninggalkan agensi lama YG Entertainment pada tahun 2021. Dia bergabung dengan Abyss Company, yang saat ini menjadi rumah bagi penyan yi seperti Sunmi, BamBam GOT7, dan Melomance.

