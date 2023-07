Teaser Video Musik Seven Dirilis, Jungkook BTS Bertengkar dengan Han So Hee

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS telah merilis teaser video musik untuk single solo berjudul "Seven" yang berkolaborasi dengan penyanyi rap Latto, Kamis 13 Juli 2023 tengah malam waktu Korea Selatan. Dalam teaser itu juga terlihat aktris Han So Hee sebagai modelnya.

Han So Hee dan Jungkook duduk berhadapan layaknya sepasang kekasih yang terlibat pembicaraan yang serius dan beradu argumen. Kamera kemudian mengarah kepada Han So Hee yang bergaya kasual chic dengan atasan outer putih dan bawahan hitam, menjelaskan sesuatu kepada Jungkook. Namun hanya dijawab dengan gelengan kepala personel termuda BTS itu.

Baca Juga: Chemistry Jungkook BTS dan Han So Hee di Video Musik Seven Bikin Penggemar Baper

Seketika lampu gantung yang tepat berada di meja sebelahnya jatuh. Sementara beberapa orang di sekitar restoran terkejut, kedua sejoli ini justru terlihat masih berbicara. Teaser sepanjang 25 detik itu diakhir dengan lirik "Seven" yang berbunyi "Weight of the world on your shoulders, I kiss your waist and ease your mind".

Han So Hee juga membagikan teaser video musik di Instagram Story-nya. Namun tidak ada keterangan khusus dalam unggahan aktris World of Married itu, dia hanya menambahkan emoticon tepuk tangan.

Han So Hee dalam teaser video musik "Seven" Junkook BTS. (Tangkapan layar Youtube.com/Hybe Labels)

Baca Juga: Jungkook BTS Bicara Soal Makna di Balik Lagu Seven yang Rilis Hari Ini

Keterlibatan Han So Hee dalam video musik debut single solo Jungkook BTS sudah ramai dibicarakan sejak awal Juli. Tapi agensi Jungkok, BigHit Music, dan Han So Hee, 9ato Entertainment saat itu menanggapi hal tersebut dengan hati-hati. Sebelumnya, Han So Hee juga pernah menjadi model untuk video musik "You & I" Melomance pada tahun 2019 dan video musik "Tell Me What To Do" SHINee.

Penggemar BTS atau Army tak sabar menantiman lagu itu dirilis. "Tak sabar menanti lagunya, suara JK semakin berkembang beberapa tahun ini," tulis seorang penggemar di kanala Youtube Hybe Labels.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya tak sabar untuk mendengar lagu yang bakal jadi hits berikutnya ini, sangat menantikan aktris terbaik dan penyanyi terbaik tampil di video musik bersama," tulisny Army lainnya.

Debut single Jungkook ini akan dirilis pada Jumat, 14 Juli 2023 pukul 1 siang waktu Korea Selatan atau pukul 11.00 WIB. Dalam keterangan resmi BigHit Music pada 30 Juni 2023, menyebutkan bahwa, "Seven" adalah lagu musim panas yang menyegarkan, yaang pasti akan membuat pendengarnya merasakan pesona Jungkook sepenuhnya. "Kami berharap "Seven" akan membawa kesenangan musim panas Anda ke level selanjutnya," bunyi keterangan tersebut.

Sementara itu, dalam preview film rekaman 'Seven', Jungkook BTS mengatakan bahwa dia mendapatkan kepercayaan diri untuk bisa merilis lagu ini. "Saya harap orang-orang mendengarkan lagu itu dengan mudah," ujarnya.

Pilihan editor: Jungkook BTS Rilis Jadwal Promosi Seven, Army Catat Tanggalnya