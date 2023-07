Eric Nam Kolaborasi dengan Naufal Abshar untuk Cover Single House of Hill

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Eric Nam telah merilis single terbarunya yang ditunggu-tunggu, “House on a Hill”. Single terbaru penyanyi dan penulis lagu Amerika Serikat keturunan Korea Selatan ini, menjadi cuplikan pertama dari album terbarunya dengan judul yang sama, ‘House on a Hill’, yang siap dirilis pada 8 September 2023 mendatang.

Uniknya untuk cover single ini Eric berkolaborasi dengan seniman Indonesia, Naufal Abshar, yang karyanya telah mendunia. Pertemuan Eric dan Naufal di Los Angeles, Amerika Serikat menjadi awal mula dari perjalanan kolaborasi mereka.

Naufal mengatakan keduanya bertemu di hari pembukaan pamerannya di Los Angeles. “Eric bercerita kepadaku bahwa ia sedang mempersiapkan album barunya untuk dirilis pada 2023. Untuk mendukung visi yang ia miliki, Eric ingin membuat sebuah cover album yang penuh dengan elemen artistik. Saat Eric menghubungiku, aku sangat senang atas kesempatan kolaborasi ini,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat 7 Juli 2023.

Cover single House of Hill Eric Nam yang dibuat oleh Naufal Abshar. (Secret Signals/Naufal Abshar)

Proses kerjasama mereka dilakukan melalui video call sambil berdiskusi mengenai ide-ide, inspirasi, dan cerita di balik ‘House on a Hill’. "Lagu yang sangat indah ini menyampaikan berbagai emosi seperti rasa rindu dan suka serta duka dari kesuksesan yang kita raih, ditambah pikiran yang mempertanyakan kembali semua prestasi kita,” lanjut Naufal.

Selama berjam-jam berdiskusi dan saling bertukar ide, kreativitasnya pun mengalir dan mulai memilih palet warna yang merangkum rasa kedamaian dan kesedihan yang dibahas oleh lagu ‘House on a Hill’. Eric merasa takjub dengan hasil akhir karya Naufal yang berhasil merangkum semangat dari lagu ini dengan sempurna. Naufal menampilkan seorang pria memesona yang sedang menikmati makan malam di sebuah restoran mewah sendirian. Pria itu sudah sukses dengan sederet prestasi namun ia merasa kosong dan tidak puas dengan semua harta dan kesuksesannya.

Menurut Naufal, kolaborasi ini membuahkan sebuah kombinasi powerful antara suara soulful dan lirik-lirik Erik dengan visualisasi seniku. "Semoga Eric dan diriku dapat terus menginspirasi satu sama lain serta menginspirasi orang-orang di seluruh dunia untuk selalu kreatif. Semuanya disatukan oleh cover single ‘House on a Hill’ yang menyentuh jutaan orang di luar sana,” tutup Naufal.

Eric Nam. (Secret Signals/Fotografer: Kigon Kwak)

Tur House of Hill

Video musik “House on a Hill” akan segera dirilis dalam waktu dekat ini. Eric akan merilis 4 video klip dan sebuah film pendek untuk menceritakan kisah-kisah unik di album terbarunya ini. Eric, yang juga merupakan seorang aktor dan entertainer, turut memiliki andil dalam proses pembuatan konsep dan arahan kreatif video-video klip dan film pendek mendatangnya. Ia berkolaborasi dengan 37th Degree yang telah berkolaborasi dengan BTS dan NewJeans untuk segi produksi. Dari sisi koreografi, Eric berkolaborasi dengan koreografer kelas dunia Kyle Hanagami yang telah berkolaborasi dengan BLACKPINK, CNCO, dan Justin Bieber.

Eric Nam kembali ke panggung pop global lewat single “House on a Hill” yang merupakan materi orisinal pertamanya sejak album 'There And Back Again' yang dirilis pada 2022 dengan singl seperti “Lost On Me”, “Any Other Way”, dan “I Don’t Know You Anymore”. Album itu sukses debut di posisi #3 chart Spotify Amerika Serikat, posisi #7 di chart Spotify Inggris, dan mencapai posisi #22 di chart Billboard Top Album Sales. Hingga kini Eric telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar stream dengan lebih dari 2.5 juta monthly listeners. Eric juga akan segera menggelar tur House on a Hill World Tour mulai September 2023 ini yang akan mengunjungi Amerika Utara, Amerika Latin, Inggris, Eropa, Australia, dan New Zealand.



