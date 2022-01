Rilis Album Kedua, There and Back Again, Eric Nam Mulai di Jalur Independen

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi Korea Selatan - Amerika Serikat, Eric Nam merilis album keduanya berjudul There and Back Again pada Jumat, 7 Januari 2022. Album ini dapat didengarkan di semua layanan streaming musik via The Orchard.

Album terbaru Eric Nam ini diproduseri oleh hitmaker peraih nominasi Grammy Award, Rabbit, dan menjadi rilisan pertama Eric sebagai musisi independen. There And Back Again menampilkan tujuh lagu termasuk single terbaru berjudul Lost On Me dan dua single yang sebelumnya telah dirilisnya, yakni Any Other Way dan I don't Know You Anymore. Bersamaan perilisan album ini, Eric juga membagikan video musik dari singlenya yang berjudul Lost on Me, hasil besutan sutradara Scott Lazer.

"Album There and Back Again jadi titik penting dalam karier aku karena ini untuk pertama kalinya berkarya dengan caraku sendiri dan bagaimana menghadapi rasa patah hati di masa lalu," kata Eric dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat lalu.

Eric menuturkan, album ini berangkat dari kisah yang dialaminya sendiri yang memiliki banyak makna. Pengalamannya merasa seperti orang asing ke mana pun ia pergi dibahas di album ini. "Suka dan duka sebuah hubungan serta kepindahanku dari Atlanta ke Korea Selatan selama 10 tahun terakhir serta transisi menjadi seorang musisi independen adalah topik-topik yang dibahas di album There And Back Again."

Eric Nam akan memulai tur dunianya untuk mendukung album terbaru ini mulai 24 Januari 2022. Sebanyak 51 konser akan digelar selama turnya dengan mengunjungi Amerika Utara, Eropa, Inggris, dan Australia.

“Rasanya cukup lama hingga aku berada di titik ini dan prosesnya juga sangat menantang sejujurnya, namun aku sangat senang dengan hasil akhirnya dan semoga semua penggemarku dan pendengar musikku dapat merasakan hal yang sama. Aku tidak sabar melihat orang-orang merasa terhubung dengan musik terbaruku dan bertemu mereka selama tur.”

Bermusik adalah satu hal yang membuat Eric merasa diterima. Sebagai seorang musisi independen, Eric memegang kendali penuh atas kariernya dan bergerak dengan cara-cara yang inovatif dan tak terduga. Selain menjadi penyanyi, penulis lagu, entertainer, dan bintang televisi, Eric juga disibukkan dengan tugasnya sebagai co-founder dan creative director DIVE Studios — perusahaan media yang ia bangun bersama saudara-saudaranya sejak 2019 yang saat ini memiliki lebih 1,3 juta subscriber.

Eric Nam adalah penyanyi, penulis lagu, entertainer, dan bintang televisi Korea Selatan-Amerika Serikat. Ia adalah salah satu selebritas paling populer dan dikenal di Asia dan telah dinobatkan oleh GQ Korea sebagai Man of the Year serta masuk ke daftar Forbes 30 Under 30 Asia. Eric adalah salah satu musisi solo Asia yang paling aktif menggelar tur dunia. Ia telah beberapa kali tampil di Indonesia termasuk di salah satu festival musik terbesar di Indonesia, We The Fest, pada 2018.

