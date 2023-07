Sinopsis The Nun 2 dan Para Pemeran Film Horor Itu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Cuplikan atau trailer The Nun 2 telah dirilis pada 6 Juli 2023. Film yang mengambil latar tahun 1950-an itu mempertemukan Suster Irene yang diperankan Taissa Farmiga. Ia lolos dari cengkeraman iblis Valak pada akhir The Nun tahun 2018.

"Dia menjalani kehidupan anonim di biara di Italia ini," kata pembuat film Michael Chaves, yang sebelumnya menyutradarai The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021). "Dia mengalami pengalaman traumatis, petualangan besar, dan sekarang ingin menjalani kehidupan pelayanan."

Sinopsis The Nun 2

Sekuel The Nun 2 akan melanjutkan cerita horor supernatural yang diatur dalam Conjuring Universe. Film ini akan dirilis pada 8 September 2023, dikutip dari Movie Web.

Film The Nun berfokus para biarawati di biara di Rumania pada 1950-an. Para suster berjuang melawan kekuatan jahat. Valak, iblis dalam film ini berasal dari The Conjuring 2 (2016). Sekuel The Nun akan berfokus cerita Suster Irene pemeran utama yang akan bertemu dengan iblis Valak.

Film sebelumnya bercerita tentang biarawati Suster Irene yang melakukan perjalanan dengan Pastor Burke untuk menyelidiki seorang biarawati di biara Rumania yang bunuh diri. Mereka menemukan iblis bernama Valak menghantui biara tersebut dan merasuki tubuh orang tinggal di sana. Di akhir film itu, Valak belum bisa dikalahkan.

Meskipun detail cerita masih dirahasiakan, namun rumah produksi The Nun memberi gambaran umum kepada para penonton tentang secuil adegan yang terjadi di film itu. Sekuel mengambil latar waktu tahun 1956, empat tahun setelah film pertama dan memindahkan latar tempat ke Prancis dari Rumania.

Di sana, seorang pendeta dibunuh, dan Suster Irene berhadapan dengan Valak untuk kedua kalinya. Meskipun belum tahu apa yang terjadi, film ini mengisyaratkan pertarungan baru antara Irene dan Valak serta pertarungan antara yang baik dan yang jahat.

Para pemeran The Nun 2

Mengutip IMDb aktor yang berakting dalam film itu, Bonnie Aarons (Valak), Taissa Farmiga (suster Irene), Anna Popplewell (Marcella), Jonas Bloquet (Frenchie), Katelyn Rose (Sophie). Aarons mengulangi perannya dalam The Nun yang berlatar 25 tahun sebelum peristiwa dalam The Conjuring 2.

