Trailer The Nun 2 Dirilis Akankah Suster Irene Lolos dari Teror Valak

TEMPO.CO, Jakarta - New Line Cinema merilis trailer film “The Nun 2” pada 6 Juli 2023. Film berlatar tahun 1950-an ini berlatarkan Conjuring Universe, di mana penonton kembali bertemu dengan Suster Irene, yang diperankan Taissa Farmiga, yang lolos dari cengkeraman iblis Valak di akhir The Nun tahun 2018.

"Dia menjalani kehidupan anonim ini di biara di Italia ini," kata pembuat film Michael Chaves, yang sebelumnya menyutradarai The Conjuring: The Devil Made Me Do It tahun 2021. "Dia mengalami pengalaman traumatis ini, petualangan besar ini, dan sekarang dia ingin menjalani kehidupan pelayanan."

Namun rencana itu digagalkan oleh Demon Nun, inkarnasi menakutkan dari Valak, yang kini merasuki teman Irene, Maurice, yang diperankan oleh Jonas Bloquet. "Maurice pergi ke Prancis dan dia bekerja di sekolah asrama ini sebagai tukang," kata Chaves. “Dia memiliki persahabatan dan rayuan dengan salah satu guru di sana, dan Anda dapat melihat dia mulai dewasa, jadi dari situlah karakter kita dimulai. Tapi kita tahu dari film pertama bahwa ada sesuatu yang mengerikan di dalam dirinya, Valak melarikan diri dalam dirinya, dan peristiwa menarik Irene kembali ke jalur tabrakan ini dengan teman lamanya."

Anggota pemeran baru termasuk Storm Reid dari The Last of Us dan The Invisible Man. Chaves mendeskripsikan karakternya sebagai novisiat muda, seperti yang dimainkan Taissa di film pertama.

"Dia adalah seorang biarawati dalam pelatihan dan dia berdebat tentang apakah dia akan mengambil sumpahnya," lanjutnya. "Dia berada di titik penting dalam hidupnya, dan dia ditarik bersama Irene dalam misi ini, dalam perjalanan ini, memburu Maurice melalui peristiwa mengerikan yang terjadi."

Aktris Bonnie Aarons, yang memulai peran Demon Nun pada tahun 2016 yang disutradarai oleh James Wan The Conjuring 2 dan mengulang peran dalam The Nun karya Corin Hardy, sekali lagi kembali ke kebiasaan itu.

"Bonnie luar biasa," catat Chaves. "Dia benar-benar bisa menyalakannya, dia benar-benar tahu apa yang menakutkan, dan dia sangat mudah. Bukannya dia selalu dalam persona Biarawati yang gelap ini, dia bukan Biarawati Metode."

Dan, tentu saja Biarawati Iblis membawa serta beberapa rekannya yang tidak memiliki wajah dari film sebelumnya. "Para biarawati tak berwajah telah kembali," Chaves menegaskan. "Itu adalah favorit penggemar dan juga menjadi bagian dari kampanye pemasaran film pertama. Jadi mereka pasti kembali ke film. Saya tidak ingin membocorkan hal lain [tentang mereka]."

The Nun diakhiri dengan penampilan cameo oleh saudara perempuan Taissa, Vera Farmiga dan Patrick Wilson, bintang film The Conjuring. Chaves menggoda bahwa filmnya juga akan terhubung ke dunia sinematik yang lebih luas. "Siapa pun penggemarnya tahu garis waktu dan ini pasti bagian dari garis waktu," kata pembuat film. "Ada banyak hal keren di dalamnya. Sejujurnya aku tidak sabar menunggu sampai keluar jadi aku bisa mengeluarkan semua hal yang telah kita bumbui melalui film."

Film The Nun 2 akan tayang pada 8 September 2023. Waralaba senilai US$ 2 miliar ini dimulai pada tahun 2013, dengan film asli "The Conjuring", yang dibintangi oleh Patrick Wilson dan kakak perempuan Taissa Farmiga, Vera Farmiga. Film aslinya terinspirasi oleh penyelidik paranormal Ed dan buku nonfiksi Lorraine Warren, "The Amityville Horror."

VARIETY | ENTERTAINMENT WEEKLY

