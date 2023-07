6 Aktor Pemeran Putra Mahkota dalam Drama Korea, dari Park Bo Gum hingga Lee Junho

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama sageuk dalam bahasa Korea berarti drama Korea yang menampilkan unsur sejarah di dalamnya dan biasanya berlatar belakang waktu zaman kerajaan. Drama Korea tersebut bisa berbentuk sebagai film, drama tradisional, dan serial televisi. Drama sageuk biasanya memiliki tokoh seorang putra mahkota. Berikut beberapa daftar aktor Korea Selatan yang memiliki peran sebagai putra mahkota:

1. Park Bo Gum

Pada drama berjudul Love in the Moonlight, Park Bo Gum mendapatkan peran sebagai putra mahkota Hyomyeong bernama Lee Yeong. Lee Yeong bukan putra mahkota yang memiliki karakter serius.

Pada drama tersebut, Lee Yeong memiliki karakter yang nakal dan suka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Namun, di sisi lain, Lee Yeong memiliki kepedulian terhadap rakyat dan ambisi besar untuk negara.

2. Park Hyung Sik

Our Blooming Youth memiliki kisah cinta antara putra mahkota yang diperankan oleh Park Hyung Sik dan Jeon So Nee. Park Hyung Sik berperan sebagai Lee Hwan seorang putra mahkota yang dirumorkan dikutuk. Sementara Jeon So Nee berperan sebagai perempuan cerdas dari keluarga bangsawan namun difitnah membunuh seluruh keluarganya sendiri.

Keduanya kemudian bekerjasama. Jeon So Nee yang menyamar sebagai pria membantu Lee Hwan memecahkan kutukan yang ternyata tipuan. Sedang Lee Hwan membantu Jeon So Nee membersihkan namanya dari fitnah.

3. Byeon Woo Seok

Byeon Woo Seok mendapatkan peran sebagai putra mahkota bernama Lee Pyo dalam Moonshine. Lee Pyo memiliki karakter yang licik dan santai. Ia juga dikenal sebagai putra mahkota yang memiliki kecanduan terhadap alkohol.

Moonshine adalah drama sageuk yang bercerita tentang kisah cinta gadis bangsawan dan inspektur di era Joseon. Melansir Tempo.co, suatu saat, mereka memiliki ikatan yang kuat dengan Lee Pyo karena berhasil menemukan gudang minuman tersembunyi.

4. Shin Seung Ho

Shin Seung Ho mendapatkan peran sebagai putra mahkota bernama Go Won dalam drama Alchemy of Souls. Go Won adalah putra mahkota di Daeho. Ia adalah anak dari Go Soon dan Ha Seon. Go Won memiliki cita-cita untuk menjadi raja yang murah hati.

5. Gong Myung

Lovers of the Red Sky adalah drama sageuk yang berlatar belakang di era Joseon. Gong Myung mendapatkan peran sebagai putra mahkota Yangmyung yang memiliki jiwa bebas dan romantis. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pecinta seni.

Mengambil dari Soompi.com, Gong Myung mempelajari kaligrafi dan menggambar sebelum syuting dimulai agar menggambarkan sisi artistik dari putra mahkota.

6. Lee Junho

Lee Jun ho mendapatkan peran sebagai Yi San, putra mahkota yang menjadi raja dalam drama The Red Sleeve. Yi San dikenal sebagai orang yang keras dengan dirinya sendiri. Ia juga tidak akan meninggalkan siapapun yang berada di sisinya.

Berperan sebagai seorang putra mahkota, Lee Junho mendalami perannya dengan cara mengubah nada suaranya. Selain itu, ia juga memperbaiki postur tubuhnya agar dapat tampil maksimal sebagai raja dalam drama sageuk tersebut.

