5 Aktris Korea yang juga Berprofesi Sebagai Penyanyi

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea adalah salah satu serial televisi yang diminati oleh banyak orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Saat ini, drama Korea menghadirkan aktris-aktris yang bertalenta. Tak hanya dalam bidang peran, beberapa aktris juga memiliki profesi lainnya. Salah satunya penyanyi. Berikut merupakan beberapa aktris Korea yang memiliki profesi sebagai penyanyi:

1. Lim Yoon Ah

Lim Yoon Ah atau akrab disapa Yoona. Aktris dan penyanyi Korea Selatan ini memulai kariernya dengan mengikuti audisi SM Entertainment pada 2002.

Pada 2007, ia berhasil debut dalam girl group Girls Generation. Pada tahun yang sama, selain menjadi anggota Girls Generation, Yoona juga memasuki dunia akting melalui drama Two Outs in The Ninth Inning. Sampai saat ini, Yoona telah berhasil mendapatkan peran dalam berbagai drama, seperti Love Rain, The K2, Big Mouth, Hush, dan King the Land.

2. IU

IU yang memiliki nama asli Lee Ji Eun terkenal sebagai aktris dan penyanyi solo yang lahir pada 16 Mei 1993. Melansir AsianWiki, nama panggung IU berasal dari I and You. Artinya untuk menjadi satu, kamu dan aku, dengan musik.

IU berhasil debut menjadi penyanyi solo dengan lagu Miya dan merilis mini albumnya berjudul Lost and Found pada 2008. Sementara karier aktingnya bermula saat membintangi drama Dream High pada 2011. Drama IU yang terkenal, yaitu The Producers, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, dan Hotel del Luna.

3. Kim Jisoo

Kim Jisoo dikenal sebagai model, aktris, dan salah satu anggota girl group ternama Korea, BLACKPINK. Sebagai anggota BLACKPINK, Jisoo memiliki posisi visual dan vokalis. Pada 2015, ia muncul sebagai cameo dalam drama The Producers. Berselang empat tahun, ia tampil lagi sebagai cameo dalam drama Arthdal Chronicles.

Pada 2021, Jisoo mendapatkan kesempatan sebagai pemeran utama dalam drama Snowdrop sebagai Eun Yeong Ro. Mengutip Tempo.co, para member BLACKPINK memberikan dukungan kepada Jisoo melalui berbagai unggahan di Instagram.

4. Bae Suzy

Bae Suzy pertama kali mendapatkan popularitas ketika debut dalam girl group Miss A. Namun, pada 2017, Miss A dibubarkan. Lalu, dua tahun kemudian, ia menandatangani kontrak dengan SOOP Management.

Karier acting Suzy bermula dari drama Dream High pada 2010. Berkat talenta acting yang dimiliki, Suzy berhasil menjadi selebriti wanita pertama yang memenangkan penghargaan popularitas dalam film, K-drama, dan K-Pop.

5. Kim Yeri

Kim Yeri mengawali karier di dunia hiburan melalui girl group bernama Red Velvet pada 2015. Ia juga dikenal sebagai maknae atau anggota termuda. Selain menjadi penyanyi, ia juga pernah ditunjuk sebagai MC di acara musik MBC pada tahun 2015.

Ia mengawali dunia peran dengan menjadi cameo dalam Descendants of The Sun pada 2016. Lalu, pada 2023, Yeri membintangi drama Korea berjudul Bitch X Rich. Aktingnya sebagai putri konglomerat pada film ini membuktikan kesuksesan Yeri sebagai aktris, selain profesi penyanyi yang membesarkan namanya lebih dulu.

