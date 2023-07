Profil dan Fakta Menarik Coco Lee, yang Meninggal Usai Berjuang Lawan Depresi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Hong Kong, CoCo Lee kembali muncul di publik dengan berita kematiannya, pada Rabu, 5 Juli 2023. Kabar duka ini pertama kali diumumkan oleh adiknya, Nancy Lee dan sekaligus mengkonfirmasi penyebab kematian, yaitu bunuh diri karena depresi yang dideritanya.

Mengutip ari The Hollywood Reporter, CoCo Lee terlahir dengan nama Ferren Lee di Hong Kong, pada 17 Januari 1975. Di masa mudanya, CoCo Lee pindah ke Amerika Serikat pada usia 8 tahun dan mengenyam pendidikan SMP dan SMA di San Fransisco. Mengutip dari NBC News, Ia memiliki karier yang sangat sukses di Asia sebagai penyanyi bergenre pop pada tahun 90an dan 2000an.

CoCo Lee menikah pada 2011 dengan pengusaha Kanada yag dulunya merupakan CEO dari perusahaan Li & Fung, Bruce Rockowitz. Ia memiliki dua anak angkat dari pernikahan Rockowitz dengan pasangan sebelumnya, tetapi Lee tidak memiliki anak kandung hingga akhir hayatnya.

CoCo Lee Penyanyi Mandopop, Puncaknya Mengisi Suara Mulan

CoCo Lee telah berkarier di industri musik selama 3 dekade. Ia dikenal sebagai penyanyi lagu bergenre mandarin pop (mandapop) dan memiliki beberapa karya berbahasa Kanton juga Inggris.

Pada 2001, Lee juga menarik perhatian publik usai menampilkan OST film Crouching Tiger, Hidden Dragon di ajang penghargaan Oscar. Pada ajang itu, lagunya yang berjudul A Love Before Time turut masuk sebagai nominasi lagu original terbaik. Ada pun versi Mandarin dari lagu itu memenangkan penghargaan sebagai lagu original terbaik pada Hong Kong Film Awards 2001.

CoCo Lee. Foto: Instagram.

Penyanyi 48 tahun itu, kembali memukau publik setelah mengisi suara untuk film Mulan keluaran Disney. Ia mengisi suara untuk versi mandarin dan menjadi karakter utama, Fa Mulan. Pada film itu, CoCo Lee turut bernyanyi untuk lagu latar Mulan yang berjudul Reflection.

Dikutip dari Variety, CoCo Lee telah merekam 18 album studio, 2 album live, dan 5 kompilasi album. Ia juga muncul di 3 film, yaitu No Tobacco, Master of Everything, dan Forever Young. Saudari dari Nancy dan Carol Lee itu sering tampil di TV Tiongkok sebagai juri atau pembimbing di acara pencarian bakat, seperti Chinese Idol dan Dancing with the Starts.

CoCo Lee Akui Alami Depresi pada Desember 2022

Pada 31 Desember 2022, CoCo Lee mengumumkan dirinya sedang berjuang melawan depresi yang telah dideritanya untuk beberapa tahun. Lewat unggahannya di Instagram @cocolee, sang penyanyi menggambarkan tahun 2022 sebagai "tahun yang luar biasa sulit."

Melalui unggahannya itu, CoCo Lee memberikan semangat kepada semua orang yang juga mengalami kesulitan. "Tetap menyebarkan cinta dan hal positif di mana pun. Aku adalah pejuang wanita! Seperti tembok China aku tidak akan jatuh. Jika aku mampu menghadapi semuanya, Anda juga bisa! Anda tidak sendiri, tidak peduli seberapa sulit hidup ini, aku bersama Anda."

Namun, pada Rabu, 5 Juli 2023, Nancy Lee mengumumkan CoCo Lee meninggal di RS. Queen Elizabeth. Hong Kong. Ia sebelumnya melakukan percobaan bunuh diri pada Ahad, 2 Juli 2023.

Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri:

Dinas Kesehatan Jakarta menyediakan psikolog GRATIS bagi warga yang ingin melakukan konsultasi kesehatan jiwa. Terdapat 23 lokasi konsultasi gratis di 23 Puskesmas Jakarta dengan BPJS.

Bisa konsultasi online melalui laman https://sahabatjiwa-dinkes.jakarta.go.id dan bisa dijadwalkan konsultasi lanjutan dengan psikolog di Puskesmas apabila diperlukan.