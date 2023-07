Berjuang Lawan Depresi, Penyanyi Coco Lee Meninggal Bunuh Diri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu Hong Kong, CoCo Lee meninggal pada Rabu, 5 Juli 2023 dalam usia 48 tahun, setelah tiga hari sebelumnya melakukan upaya bunuh diri di rumahnya pada Ahad, 2 Juli 2023. Kakaknya, Nancy Lee mengumumkan meninggalnya penyanyi soundtrack film Mulan, 'Reflection' itu malam ini di media sosialnya dan menjelaskan, adiknya mengalami koma usai percobaan bunuh diri dan dirawat di RS Queen Mary, Hong Kong.

CoCo Lee Berjuang Lawan Depresi Bertahun-tahun

Kakak Coco Lee menuturkan, adiknya dalam beberapa tahun berjuang melawan depresi. Kondisi CoCo Lee menurun drastis dalam beberapa bulan terakhir akibat depresinya. "Meskipun, CoCo mencari bantuan profesional dan melakukan yang terbaik untuk melawan depresi, sayangnya iblis di dalam dirinya mengambil alih dirinya," tulis kakaknya di Weibo.

Nancy menuturkan, keluarga amat bangga pada adiknya, yang sudah 30 tahun berkarier sebagai penyanyi dan dikenal tak hanya di China. Lagu CoCo Lee, 'Do You Want My Love', bahkan bertengger di posisi empat tangga lagu Billboard pada Desember 1999. CoCo Lee juga merupakan pengisi suara lagu 'A Love Before Time', dalam film Crouching Tiger, Hidden Dragon dan masuk nominasi The Best Original Song dalam Academy Awards 2001. Penyanyi 'A Love Before Time' lahir di Hong Kong dan masuk ke industri musik pada 1994, menghasilkan lebih dari 15 album dan mengumpulkan penjualan puluhan juta.

"CoCo bekerja tanpa lelah untuk membuka dunia baru bagi penyanyi China di kancah musik internasional, dan dia berusaha keras untuk bersinar bagi orang China," kata keluarganya. "Kami bangga padanya!"

Keluarga mengharapkan penggemar tak hanya merindukan CoCo Lee, "Tapi juga berbagi senyum cerahnya, memperlakukan orang dengan tulus, dan menyampaikan kebaikan dan cinta kepada semua orang di sekitar kita. Lanjutkan keinginan CoCo agar semua orang di sekitar merasakan cinta dan kebahagiaannya," tulis Nancy.

Unggahan Terakhir CoCo Lee tentang Depresi

Soal depresi ini diungkapkan sendiri CoCo Lee di akun Instagramnya. Ia membuat unggahan terakhir 27 pekan lalu dengan mengunggah foto tangannya yang bertato dengan tulisan, "Love." Pada keterangan unggahan, CoCo Lee menuliska, "Love & Faith - 2 kata favoritku yang aku butuhkan untuk melewati tahun yang sangat sulit ini." Saat itu, sahabatnya ramai-ramai menguatkannya. "Coco, aku berdoa untukmu. Kirim cinta, ketulusan, dan energi," tulis Judy Joo.

Unggahan terakhir itu langsung dipenuhi doa dan simpati netizen begitu kabar kematiannya terkuak. "Aku akan selalu mengingatmu sebagai orang yang penuh gairah, karismatik dan penuh kasih. Terima kasih karena selalu baik padaku. Aku bersyukur kita bisa bekerja sama dalam sebuah lagu, yang akan selalu memiliki tempat khusus di hatiku," tulis penyanyi, Jay Fung.

Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri:

Dinas Kesehatan Jakarta menyediakan psikolog GRATIS bagi warga yang ingin melakukan konsultasi kesehatan jiwa. Terdapat 23 lokasi konsultasi gratis di 23 Puskesmas Jakarta dengan BPJS.

Bisa konsultasi online melalui laman https://sahabatjiwa-dinkes.jakarta.go.id dan bisa dijadwalkan konsultasi lanjutan dengan psikolog di Puskesmas apabila diperlukan.