Lagu Boombayah BLACKPINK Meledak, Berikut Liriknya dan Bagian Member BLACKPINK Menyanyikan

TEMPO.CO, Jakarta - Boombayah adalah salah satu lagu utama dari album BLACKPINK yang bertajuk Square One. Lagu ini diciptakan oleh Teddy Park dan Bekuh Boom, dan diproduksi oleh Teddy Park dan R.Tee. Melodi catchy dan lirik yang kuat langsung menggoda telinga pendengar, membuatnya menjadi lagu tak tergoyahkan bagi para penggemar BLACKPINK.

Dikutip dari IB Times dan Soompi, BLACKPINK berhasil mendapatkan 1,6 miliar penonton untuk video musik berjudul Boombayah. Video tersebut dirilis pada Agustus 2016 di masa awal debut BLACKPINK di industri musik Korea Selatan.

Lirik Boombayah menggambarkan sikap yang percaya diri dan kuat, yang menjadi ciri khas blackpink. Lirik dalam bahasa Korea dan bahasa Inggris memadukan perasaan percintaan dengan kesan yang tegas.

Berikut adalah lirik lagu "Boombayah" dari Blackpink beserta terjemahan dalam bahasa Inggris:

(Lisa Blackpink)

(boombayah)

Yeah, yeah, yeah

(boombayah)

Yeah, yeah, yeah

(Jennie Blackpink)

(Ah)

(Ah yeah, yeah)

(Ah yeah, yeah)

We do it like

(All)

Boom boom ba boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

(Jisoo Blackpink)

(Ah)

(Ah yeah, yeah)

(Ah yeah, yeah)

(All)

Boom boom ba boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

(Rose Blackpink)

(Ah)

Run it, run it

Burn it up, burn it up

(All)

Boom boom ba boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

(Lisa Blackpink)

Boombayah, boombayah yeah

(Uh)

(Yeah)

(Jennie Blackpink )

(Uh)

(Yeah)

(Oh)

(All)

Boom boom ba boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Berikut adalah terjemahan dalam bahasa Inggris:

(Lisa Blackpink)

Boom boom ya (boombayah)

Yeah, yeah, yeah

Boom boom ya (boombayah)

Yeah, yeah, yeah

(Jennie Blackpink)

I'm gonna enter your mind right away (Ah)

I want to give you all the power and I'm already shaking (Ah yeah, yeah)

Light the fire, what are you doing? (Ah yeah, yeah)

What's important? We do it like

(All)

Boom boom ba boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

(Jisoo Blackpink)

I'll show you a bigger stage (Ah)

I'm out of breath (Ah yeah, yeah)

From now on,

we're in an outstanding position (Ah yeah, yeah)

Listen carefully, this is quite

(All)

Boom boom ba boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

(Rose Blackpink)

Each BLACKPINK member is different (Ah)

But we all have the same goal, run it, run it

I won't stop until the end

Get stronger, burn it up, burn it up

(All)

Boom boom ba boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

(Lisa Blackpink)

Boombayah, boombayah yeah

The world has just begun (Uh)

From the gazes that look at me (Yeah)

They're gonna crumble

(Jennie Blackpink)

I want a lot of things (Uh)

So I work harder (Yeah)

Invest in me (Oh)

(All)

Boom boom ba boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Yah yah yah, boom boom bah

Itu adalah lirik lagu "Boombayah" dari BLACKPINK beserta terjemahan dalam bahasa Inggris.

