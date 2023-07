Cetak Rekor, Video Musik Boombayah BLACKPINK Sudah Ditonton 1,6 Miliar Kali

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup wanita Korea Selatan, BLACKPINK, kembali memecahkan rekor pribadi mereka. Kali ini, BLACKPINK berhasil mendapatkan 1.6 miliar penonton untuk video musik mereka yang berjudul Boombayah di Youtube.

Dikutip dari IB Times dan Soompi, BLACKPINK berhasil mendapatkan 1,6 miliar penonton untuk video musik berjudul Boombayah. Video tersebut dirilis pada Agustus 2016 di masa awal debut BLACKPINK di industri musik Korea Selatan. Boombayah dirilis bersama lagu lain, yaitu Whistle di album single mereka Square One.

Lagu Ketiga BLACKPINK Capai Lebih dari 1,6 Miliar Penonton

Boombayah menjadi lagu ketiga BLACKPINK yang mendapatkan lebih dari 1,6 miliar penonton di Youtube. Sebelumnya, lagu BLACKPINK yang rilis pada 2018 berjudul DDU-DU DDU-DU saat ini memiliki 2 miliar penonton. BLACKPINK masih memiliki 1 lagu lain, yaitu Kill This Love yang memiliki 1,8 miliar penonton di Youtube.

Pencapaian BLACKPINK lewat lagu Boombayah mengukir rekor baru sebagai lagu debut K-Pop pertama yang memiliki lebih dari 1,6 miliar penonton di Youtube. Selain itu, BLACKPINK juga menjadi grup K-Pop pertama yang berhasil memiliki 3 lagu dengan lebih dari 1,6 miliar penonton.

Ucapkan Terima Kasih di Media Sosial

Girl band asal Korea Selatan BLACKPINK tampil pada konsernya yang bertajuk BLACKPINK BORN PINK In Jakarta di Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad, 12 Maret 2023. Dalam konser hari pertamanya BLACKPINK membawakan sejumlah lagu hitsnya, seperti Pink Venom, How You Like That dan Kill This Love. ANTARA/Rianti

BLACKPINK menyampaikan ucapan terima kasih mereka atas pencapaian terbaru yang berhasil diraih berkat dukungan penggemar. Di Twitter, akun @BLACKPINK mengucapkan terima kasih mereka kepada penggemar di seluruh dunia. "#BLACKPINK BOOMBAYAH M/V MENCAPAI 1,6 MILIAR PENONTON DI YOUTUBE. Semua BLINK di dunia, terima kasih banyak!"

Penggemar mengungkapkan rasa bahagia mereka atas pencapaian terbaru sang idola di kancah dunia. Tak hanya itu, beberapa penggemar juga mengenang memori yang dimiliki berkat Boombayah. "Lagu ini yang membuatku menyukai K-Pop," tutur @Raega***.

Salah seorang BLINK Jepang mengatakan kalau Boombayah yang membuatnya menyukai BLACKPINK di masa pandemi. "1,6 miliar penonton sangat luar biasa! aku menyukai BLACKPINK karena melihat musik video ini saat masa (pandemi). Aku sangat menyukai semua adegan yang bisa terus aku mainkan di kepalaku," tutur @ymy***.

GABRIELLA AMANDA | IB TIMES | SOOMPI

