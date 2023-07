Tampil di We The Fest 2023, Mikha Angelo sedang Meramu Konsep Terbaik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi, Mikha Angelo akan menjadi salah satu penampil di festival musik We The Fest 2023. Melalui konferensi pers yang diadakan pada Rabu, 5 Juli 2023, Mikha mengungkapkan perasaan dan rencananya untuk tampil di festival itu.

Pada konferensi pers yang diadakan di Dragonfly, Graha BIP, Jakarta Selatan, Mikha Angelo kembali mengutarakan perasaannya ketika dulu datang ke We The Fest 2014. "Aku sempat bilang kalau 9 tahun itu adalah core memory dan itu enggak cuma ngomong doang karena We The Fest 2014 itu adalah festival musik pertama yang aku datangi dengan sepenuh hati dan energi," tutur personel grup The Overtunes itu.

Penyanyi lagu Amateur itu mengatakan pada We The Fest 2014 memberikan kenangan mendalam karena membuatnya dapat bertemu dengan idolanya, Ellie Goulding. "Dulu idolaku sampai sekarang juga, Ellie Goulding, untuk pertama kalinya tampil di Indonesia gitu dan diundang di festival We The Fest. Jadi ya itu pertama kalinya sih aku rasa, 'oh ini festival yang harus aku datangi' tanpa tahu sebelumnya festival musik itu seperti apa," ujar Mikha Angelo yang kala itu berkesempatan untuk meet and greet dengan Ellie Goulding.

Mikha Angelo Tampilkan Lagu-Lagu Baru di We The Fest 2023

Tunangan pemain bulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung itu mengatakan ia ingin memanfaatkan We The Fest sebagai ajang pengenalan karya-karyanya kepada pengunjung. Mikha mengaku masih belum percaya bisa tampil di panggung We The Fest, padahal sembilan tahun lalu hanya menjadi salah satu pengunjung di festival musik itu.

"Masih susah untuk membayangkan sih kalau sembilan tahun kemudian bisa tampil di We The Fest sendiri, atas nama Mikha Angelo membawakan lagu-lagu yang baru dan memang sudah aku punya konsepnya untuk dibawakan di festival."

Mikha Angelo Ada Kemungkinan Berkolaborasi

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mikha Angelo menyampaikan hingga saat ini masih memperkuat konsep yang telah direncanakan. Ia juga menyebut terkait kemungkinan berkolaborasi dengan penyanyi lain. "Kalau pun akan ada kolaborasi dengan artis lain, sedang diramu dan direncanakan, tapi belum bisa dipastikan," kata penyanyi kelahiran 1997 itu.

GABRIELLA AMANDA

Pilihan Editor: Sindrom Tourette Masih Sering Kambuh, Lewis Capaldi Batal Manggung di We The Fest 2023