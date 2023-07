Treasure dan Label Rekaman Baru, Simak Profil Columbia Records

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Label rekaman asal Amerika Serikat, Columbia Records baru saja menandatangani perjanjian kerja sama dengan grup K-pop Treasure.

Pada 3 Juli 2023, YG Entertainment yang menaungi Treasure, Blackpink, Big Bang, Winner mengumumkan telah bermitra dengan Columbia Records. Tujuan dari kerja sama untuk memasuki pasar musik Amerika Utara dengan album baru.

Tentang Columbia Records

Columbia Records label utama dari Sony Music Entertainment. Mengutip situs web Sony Music, Columbia merek tertua yang masih bertahan dalam industri rekaman untuk para penyanyi, pemain alat musik, dan grup.

Sejak 1961 hingga 1990, rekaman dirilis di luar Amerika Serikat dan Kanada dengan label CBS Records sebelum nama Columbia di sebagian besar dunia. Sebagai bagian dari Sony Music Entertainment, Columbia Records memiliki jaringan yang luas dan cakupan global.

Columbia Records juga memiliki sejarah yang terkait dengan perkembangan teknologi rekaman. Mereka merilis rekaman vinyl LP pertama yang menjadi tonggak penting dalam industri musik. Inovasi ini membuka pintu untuk pengembangan format rekaman dan menjadi fondasi perkembangan teknologi rekaman selanjutnya.

Artis naungan Columbia Records

Daftar artisnya antara lain Bob Dylan, Patti Smith, dan Bruce Springsteen. Mengutip situs web Columbia Records, Adele, Beyonce, Blink-182, Harry Styles, James Arthur, dan Miley Cyrus juga bernaung di label ini. Ada pula One Direction, Pharrell Williams, The Chainsmokers, The Script.

Columbia Records menetaskan bakat-bakat baru dengan berbagai karya dalam era musik. Label musik ini mendukung artis-artis terkini yang berani eksplorasi genre dan membawa inovasi dalam industri musik.

Dengan katalog dan kerja sama dengan berbagai artis, Columbia Records tetap menjadi salah satu kekuatan utama dalam industri musik. Label ini menjadi tempat bagi artis-artis cutting-edge seperti Calvin Harris, Rosalía, dan Koffee dengan suara dan gaya unik yang memikat pendengar pada era modern.

Columbia Records dalam setiap rilisnya, label ini menghadirkan berbagai karya yang menginspirasi, menghibur, dan menggugah para penggemar musik di seluruh dunia.

