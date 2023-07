Film This Is Not a Love Story, Kisah Pedagang Asongan dengan Perempuan Lumpuh dan Bisu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film This Is Not a Love Story menghadirkan gambaran autentik tentang kehidupan urban di ibukota yang tak terduga. Film drama-romantis ini tayang mulai Selasa, 4 Juli 2023 di Bioskop Online.



Sinopsis This Is Not a Love Story

Baca Juga: Kimberly Ryder Lahirkan Bayi Perempuan Tepat Setahun Kelahiran Anak Pertama

This Is Not a Love Story mengikuti perjalanan penuh emosi yang menggambarkan realitas hidup di tengah kemegahan gedung-gedung mewah Jakarta, di mana banyak orang yang kesulitan dan berjuang untuk bertahan hidup. Mereka bermimpi meraih kesuksesan meski melanjutkan hidup pun terasa sulit.

Film ini menghadirkan cerita yang menggugah dan penuh kehidupan yang akan membuat penonton mempertanyakan pandangan terhadap cinta, kesetiaan, dan arti kebahagiaan.

Berkisah tentang Jaya (Edward Akbar), seorang pedagang asongan, yang tanpa ragu menyelamatkan Marlina (Irina Chiu), seorang gadis lumpuh dan bisu, dari kehidupan yang penuh penderitaan. Dalam perjalanan mereka bersama, hari demi hari, terjalinlah ikatan yang kuat di antara mereka. Namun, kehidupan mereka menjadi rumit ketika keluarga Marlina menawarkan hadiah besar untuk siapa pun yang bisa menemukannya.

Baca Juga: Kunci Penampilan Modis ala Kimberly Ryder

Edward Akbar dan Irina Chiu dalam film This Is Not a Love Story. Dok. Bioskop Online

“Dengan hati-hati memilih detail dan menggugah emosi, This Is Not a Love Story mampu menjelajahi konflik internal dan eksternal para tokoh, serta memberikan gambaran nyata tentang kehidupan yang sulit, tetapi tetap diwarnai harapan ditengah kesulitan," kata Bonifacius Soemarmo selaku VP Growth dan Marketing Digital Business Visinema.



This Is Not a Love Story Karya Sutradara Sidi Saleh Iklan Scroll Untuk Melanjutkan

Film ini disutradarai oleh Sidi Saleh, seorang sineas berbakat. Sidi Saleh telah meraih kesuksesan dengan film-film pendek seperti Kara, Anak Sebatang Pohon yang meraih penghargaan sebagai Film Pendek Terbaik dalam Festival Film Indonesia 2005. Selain itu, karyanya yang lain, Maryam, berhasil memenangkan Penghargaan Orizzonti untuk Film Pendek Terbaik di Festival Film Internasional Venesia, menjadikannya sineas Indonesia pertama yang meraih penghargaan dari salah satu festival film bergengsi dan tertua di Eropa.

Sidi mengemas film This is Not a Love Story menjadi sesuatu yang terasa real dan mewakili para kaum pejuang Ibu Kota yang kadang terlupakan. Film ini menjanjikan akan memberikan cerita yang tak terlupakan, penuh dengan pesan yang mendalam dan penampilan luar biasa dari para pemeran.

"Film ini menawarkan pengalaman yang kuat dan inspiratif bagi penonton. Kami berharap semua yang menyaksikan film ini di Bioskop Online bisa merasakan pengalaman tersebut,” ungkap Bonifacius Soemarmo.

Pilihan Editor: Film Why Do You Love Me Tayang Akhir Bulan Ini, Harapan Alami 3 Pria Istimewa