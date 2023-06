Film Why Do You Love Me Tayang Akhir Bulan Ini, Harapan Alami 3 Pria Istimewa

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Why Do You Love Me akan hadir di seluruh bioskop di Indonesia pada 29 Juni 2023. Film besutan sutradara, Herwin Novianto dan dibintangi Adipati Dolken, Onadio Leonardo, dan Jefri Nichol, yang menjadi poros cerita. Selain itu, Why Do You Love Me juga menghadirkan TJ dan jawara Indonesian Idol musim kesepuluh, Lyodra Ginting yang membuat film ini makin seru dan segar.

Rumah produksi, Max Pictures yang memproduksi film komedi ini, merilis poster dan trailernya hari ini, Senin, 5 Juni 2023. Trailer dapat disaksikan di kanal Youtube Max Pictures sejak dua jam lalu.

Syuting Film Why Do You Love Me di 7 Kota di Masa Pandemi

Baca Juga: 5 Fakta Menarik Film Hello Ghost yang Dibintangi Enzy Storia

Herwin menuturkan, ia membesut film ini di tujuh kota di tengah pandemi saat pengurusan izin masih sulit. Hal itu membuatnya terkesan lantaran harus benar-benar berjibaku mengejar tenggat dan mendapatkan izin syuting dari pemerintah. "Bahkan kami harus break syuting lebih dari dua bulan hanya untuk mendapatkan izin syuting. Padahal, waktu itu tinggal 3 hari saja untuk syuting," kata dia dalam siaran pers yang diterima Tempo, Senin, 5 Juni 2023.

Film Why Do You Love Me menceritakan tentang tiga laki-laki istimewa berusia dua puluhan yang memulai perjalanan darat ke Surabaya untuk mendapatkan pengalaman seksual pertama mereka. Baskara (Adipati Dolken), seorang penderita saraf lumpuh, Danton (Jefri Nichol) dengan tumor otak yang melumpuhkan bagian bakwah tubuhnya, dan Miko (Onadio Leonardo) penderita retinitis pigmentosa, yang membuatnya buta total. Mereka bertekad tak akan membiarkan kondisi bawaan menghalangi keinginan ketiganya.

Harapan Adipati Dolken, Onadio Leonardo, dan Jefri Nichol

Adipati Dolken yang berperan sebagai Baskara mengaku sangat senang film Why Do You Love Me segera tayang. "Ini adalah film yang gue tunggu-tunggu. Saat syuting juga menyenangkan, perjalanannya dan bonding antara para karakter dan kru-nya.. Kami syuting sambil traveling, seru banget!" ujarnya.

Baca Juga: Sinopsis Film Hello Ghost yang Dibintangi Indro Warkop

Onadio Leonardo yang belum lama hadir di film Hello Ghost menuturkan, film ini sebagai pembuktiannya untuk keluar dari zona nyamannya. "Proses syuting lama karena kami melakukannya di tujuh kota. Ini salah satu film yang gua keluar dari comfort zone yang menurut gua touchy banget," ucapnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Jefri Nichol berharap film ini dapat menghibur dan memberi banyak pesan moral untuk penonton. "Semoga film ini bisa menjadi tontonan yang mengispirasi, karena dari banyaknya keterbatasan dalam hidup kita itu tidak akan menjadi penghambat kalau kita punya semangat yang besar," kata dia.

Pilihan Editor: Enzy Storia Sengaja Jauhi Onadio Leonardo Selama Syuting Film Hello Ghost

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.