Deretan Aktor dan Pengisi Suara Superman, Siapa Saja?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - David Corenswet diumumkan sebagai aktor pemeran Superman yang baru. Ada berbagai reaksi, terutama dari fan Henry Cavill. Tidak sedikit penggemar yang membandingkan Henry Cavill dan David Corenswet sebagai Superman.

Bertahun-tahun film Superman, karakternya telah diperankan oleh berbagai aktor atau pengisi suara. Siapa saja?

Baca Juga: Polisi Selidiki Kasus Dugaan Penganiayaan oleh Aktor Senior Pierre Gruno

1. Bud Collyer

Karakter Superman pertama kali muncul dalam acara radio show yang suaranya diperankan oleh Bud Collyear pada 1940. Setelah mendulang popularitas, Bud Collyear kemudian kembali mengisi karakter Superman dalam serial animasi pada 1966 berjudul The New Adventures of Superman.

2. Kirk Alyn

Kirk Alyn aktor yang pertama memerankan Superman dalam layar lebar. Saat itu warna film masih hitam putih. Kirk Alyn memerankan film Superman (1948) dan Atom Man vs Superman (1950).

3. George Reeves

George Reeves memerankan Superman dalam serial televisi berjudul Adventure of Superman (1952) selama enam musim sampai tahun 1958. Mengutip MovieWeb, Superman yang diperankan George Reeves memiliki karakter yang sedikit angkuh. Pada saat itu banyak film yang didominasi tema noir yang kelam.

4. Christopher Reeve

Banyak kritikus film menganggap Christopher Reeve aktor yang cocok dan terbaik memerankan Superman. Mengutip Collider, Christopher Reeve mampu menampilkan karakter Superman dan Clark Kent dengan sangat berbeda.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ketika menjadi Superman ia menjadi aktor yang gagah dan tegas. Saat menjadi Clark Kent dia menampilkan karakter yang lugu melalui intonasi suara sampai perawakan dirinya. Itu beberapa alasan yang membuat Christopher Reeve telah tampil dalam empat film Superman dari tahun 1978 sampai 1987.

5. Brandon Routh

Brandon Routh dalam film Superman Returns (2006) dianggap hanya meniru Christopher Reeve berperan sebagai Superman. Dialog yang dibuat minim dari karakter ini membuat Superman versi Brandon Routh terkesan gelap.

6. Henry Cavill

Henry Cavill dianggap aktor pemeran Superman yang kualitasnya menyamai Christopher Reeve. Mengutip Screenrant, Dwayne Johnson mengatakan Henry Cavill Superman terbaik dari generasi setelah Christopher Reeve. Henry Cavill memerankan Superman dalam film Man of Steel (2013), Batman v Superman (2016), Justice League (2017), dan tampil sebagai kameo dalam Black Adam (2022).

7. Tyler Hoechlin

Tyler Hoechlin merupakan pemeran Superman setelah Henry Cavill. Tyler Hoechlin memerankan Superman dalam serial Superman & Lois (2021). Serial ini mengambil latar ketika Clark Kent telah berkeluarga dan memiliki anak dengan Lois Lane dalam semesta Arowverse.

Pilihan Editor: Mengenal David Corenswet Pemeran Superman Pengganti Henry Cavill