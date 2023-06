Mengenal David Corenswet Pemeran Superman Pengganti Henry Cavill

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - David Corenswet diumumkan sebagai aktor pemeran Superman yang baru. Ada berbagai reaksi, terutama dari fan Henry Cavill. Tidak sedikit fans yang membandingkan Henry Cavill dan David Corenswet sebagai Superman.

Beberapa fans menganggap pemilihan David Corenswet sebagai Superman baru, karena kemiripan wajah dengan Henry Cavill. Tapi, ada pula yang tak setuju keluarnya Henry Cavill dan cocok menerima aktor pemeran Superman lainnya.

Siapa David Corenswet?

David Corenswet dikenal karena perannya dalam serial HBO, We Own This City dan Netflix The Politician telah dipilih untuk mengisi peran ikonik Superman. Ia menggantikan Henry Cavill. Mengutip Guardian, kabar itu pertama kali dilaporkan di Twitter, memicu beragam reaksi kegembiraan dan spekulasi di kalangan penggemar. Pemilihan Corenswet untuk perannya sebagai Superman bersaing dengan Nicholas Hoult, Phoebe Dynevor, dan Emma Mackey.

David Corenswet aktor Amerika yang lahir di Philadelphia, Pennsylvania, pada 8 Juli 1993. Ia dikenal karena perannya dalam serial televisi populer. Mengutip IMDb, Corenswet lulus dengan gelar Bachelor of Fine Arts dari Juilliard School, konservatorium seni pertunjukan di New York City, pada 2016.

Orang tuanya, John Corenswet pernah menjadi aktor panggung pendukung. Corenswet memulai karier aktingnya di panggung. Ia tampil dalam berbagai produksi teater sebelum beralih ke televisi dan film. Pada 2019, ia mendapatkan peran utama pertamanya dalam serial Netflix yang berjudul The Politician.

Ia juga berperan dalam serial Netflix lainnya, termasuk Hollywood dan Ratched. Corenswet juga tampil dalam beberapa film, termasuk The Courier (2020).

DC Studios mengumumkan David Corenswet akan membintangi Superman: Legacy yang digarap bersama sutradara James Gunn.

Pengumuman pada Selasa, 27 Juni 2023, James Gunn dan perwakilan DC Studios memperkenalkan David Corenswet sebagai pemeran baru untuk karakter Clark Kent atau Superman. Ia akan bermain dalam sekuel terbaru Superman: Legacy yang diperkirakan akan tayang pada 2025.

Di film itu, David Corenswet akan ditemani aktris Rachel Brosnahan yang akan berperan sebagai karakter Lois Lane. Adapun proses syuting akan dimulai pada 2024.

