Syuting Video Musik Hear Me Out, Konsep Santai Buat EXO Nostalgia hingga Sambil Main Game

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup laki-laki Korea Selatan, EXO, akan kembali dengan album terbaru mereka bertajuk EXIST. Pada Minggu, 2 Juli 2023, EXO mengunggah video di balik layar untuk salah satu lagu baru dengan judul Hear Me Out di kanal YouTube EXO. Melalui video tersebut, anggota EXO terlihat menikmati proses syuting yang berjalan santai hingga main game bersama.

EXO akan kembali dengan full album berjudul EXIST pada Senin, 10 Juli 2023. Untuk album EXIST, EXO memilih konsep nostalgia yang terlihat dari konten-konten menjelang comeback. Tak hanya itu, melalui wawancara yang terselip di video terbaru EXO, yaitu video di balik layar syuting lagu Hear Me Out, para anggota beberapa kali menyebutkan kenangan yang mereka ingat.

Kenangan Dulu Beli Ayam Terasa Mahal Bagi EXO

Baca Juga: Lagu Hear Me Out EXO Capai Posisi 1 Tangga Lagu iTunes Di Seluruh Dunia

Kai EXO yang sedang menjalani wajib militer, di video itu menyebutkan tentang masa lalu anggota EXO yang bermain e-football dengan taruhan membayar ayam. "Karena duduk di sini, (jadi ingat) dulu kami bermain e-football bersama," ujarnya. "Kami biasanya bermain dalam kelompok dan taruhan untuk membayar ayam. Karena dahulu (membeli) ayam bagi kita membutuhkan banyak uang."

EXO Syuting Video Musik Hear Me Out dengan Konsep Santai

Pada video tersebut, anggota EXO beberapa kali menyinggung soal konsep video musik yang santai. Mereka menggunakan pakaian nyaman dan menggunakan set syuting yang santai. "Pada adegan individu sekarang, kami (ceritanya) begadang dan bermain bersama dengan para anggota. Semalaman berpesta, tidak mandi, tidak ganti baju, tidak mencopot aksesoris, ketiduran dan saya terbangun sambil menekan alarm. Akting kehidupan biasa," ujar pria dengan nama asli Park Chanyeol.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya itu, beberapa anggota terlihat bermain video game dengan serius dan terus bersorak ketika Suho melakukan wawancara. "Bersama semua anggota seperti kembali ke masa lalu ketika kami baru debut, kami bersenang memainkan game TV, kami bermain playstation, kami hanya tmain dan makan seperti berpesta malam hari di rumah," tutur sang ketua grup.

Sementara itu, pada comeback kali ini, EXO akan menampilkan tidak video musik. Dua dari tiga video musik telah dirilis, yaitu Let Me In dan Hear Me Out. Penggemar dapat menikmati comeback EXO di kanal YouTube EXO.

GABRIELLA AMANDA

Pilihan Editor: Lagu Hear Me Out EXO Capai Posisi 1 Tangga Lagu iTunes Di Seluruh Dunia