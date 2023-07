Han So Hee Ditawarkan Jadi Lawan Main Kim Seon Ho di Drama Can This Love Be Translated?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Han So Hee dikabarkan akan menjadi lawan main Kim Seon Ho di drama Can This Love Be Translated?. Mengutip dari Ten Asia dan Daum, pada Senin, 3 Juli 2023, keputusan pengambilan atau penolakan casting untuk drama tersebut akan dilakukan secepat mungkin melalui penyesuaian jadwal Han So Hee.

"Can This Love Be Translated? adalah salah satu karya yang ditawari oleh Han So Hee untuk tampil," kata 9Ato Entertainment, agensi Han So Hee, Senin, 3 Juli 2023.

Can This Love Be Translated? Drama Baru Karya Hong Sisters

Can This Love Be Translated? merupakan drama terbaru yang ditulis oleh kedua penulis drama hits, Hong Mi Ran dan Hong Jung Eun. Hong Sisters sebelumnya telah menulis beberapa drama hits, seperti My Girl, Master's Sun, Hotel Del Luna, dan The Enchantment.

Selain itu, media Korea Selatan mengharapkan kedua aktor bisa bergabung, apalagi mempertimbangkan popularitas keduanya di Asia Tenggara. Selain itu, publik juga mengharapkan jika Han Seo Hee bergabung dengan Kim Seon Ho penggemar dapat lebih tertarik untuk menikmati penampilan keduanya.

Kim Seon Ho dan Han So Hee Pertimbangkan Tawaran dengan Positif

Sejauh pemberitaan media Korea Selatan, drama terbaru Hong Sisters saat ini dipertimbangkan positif oleh Han So Hee dan Kim Seon Ho. Melalui agensinya, Kim Seon Ho mengonfirmasi telah mendapatkan tawaran dan sedang dalam tahap pertimbangan. "Kim Seon Ho menerima tawaran untuk tampil dalam karya baru Hong Sisters 'Can This Love Be Translated?' dan meninjaunya secara positif," kata SALT Entertainment pada Senin, 3 Juli 2023.

Can This Love Be Translated? menceritakan tentang seorang penerjemah menemukan seorang perempuan yang berbicara bahasa cinta yang sama sekali berbeda. Karena mereka bertolak belakang, keduanya terus-menerus mengalami kesalahpahaman dan menjadi frustrasi karena tersesat dalam terjemahan.

Ada pun Can This Love Be Translated? akan menjadi karya reuni setelah lima tahun antara kedua aktor dan aktris jika mereka menerima tawaran tampil. Sebelumnya, Han So Hee dan Kim Seon Ho pernah bekerja sama dalam drama 100 Days Prince pada 2018 bersama dengan Do Kyung Soo dan Nam Ji Hyun.

Sementara itu, Han So Hee memulai debutnya lewat projek layar kecil pada 2017 berjudul Into The New World. Ia mulai dikenal publik berkat peran antagonisnya di World of Marriage pada 2020. Selain itu, Han So Hee juga mencuri perhatian publik lewat karakter kuat di drama My Name.

GABRIELLA AMANDA | TEN ASIA | DAUM

