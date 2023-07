Bakal Dapat Hollywood Walk Of Fame, Gwen Stefani Merasa Seperti Mimpi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gwen Stefani merayakan berita bahwa dia menerima bintang di Hollywood Walk of Fame pada tahun 2024. Penyanyi berusia 53 tahun itu mengatakan dalam sebuah unggahan di Instagram, pada Sabtu, 1 Juli 2023, bahwa pencapaian ini terasa seperti mimpi

Gwen mengunggah dua foto, pertama adalah foto dirinya di usia sekolah dasar dengan tulisan Walk of Fame - Class of 2024. "Siapa yang akan memberitahunya bahwa dia menerima Hollywood Walk of Fame Star ?!" tulisnya dalam keterangan unggahan itu. “Ini terasa seperti mimpi!! terima kasih kepada semua orang yang memungkinkan ini."

Penyanyi No Doubt itu juga menyertakan foto dirinya yang lebih baru yang menunjukkan dia tersenyum, dengan kunci pirang khasnya yang ditata dalam gelombang longgar. Gaya rambutnya tampak seperti penghormatan lucu untuk penampilan dirinya yang lebih muda di foto kilas balik.

Teman-teman penyanyi itu dengan cepat membagikan kegembiraan mereka di bagian komentar. Penata rambut Jen Atkin mengacu pada karir musik Stefani yang panjang di band No Doubt dengan single hitnya termasuk "Don't Speak" dan "Just a Girl" dan kemudian sebagai artis solo. "Dia ada di mana-mana kamarku di SMA juga!" tulisnya.

Penata rias Patrick Starr juga ikut merasakan kebahagiaannya. "OMG SELAMAT!!! Sudah waktunya!!!" tulisnya.

Di antara nama-nama yang juga menerima bintang tahun depan sebagai bagian dari Hollywood Walk of Fame Class 2024, yang secara resmi diumumkan minggu lalu, adalah Kerry Washington, Sheryl Lee Ralph, Michelle Yeoh, Brandy Norwood, Chris Pine, dan Maggie Gyllenhaal.

Sebelumnya, Gwen Stefani mendukung suaminya, Blake Shelton, saat dia menerima bintang Hollywood Walk of Fame pada bulan Mei tahun ini. Dia memberikan pidato dalam upacara khusus untuk penyanyi country dan pelatih The Voice itu.

"Alasan Blake Shelton ada di sini hari ini di Hollywood Walk of Fame adalah karena Anda adalah bagian dari impian pedesaan, impian Hollywood, dan Anda adalah bagian dari impian Amerika," katanya di atas panggung. "Dan semua orang tahu kamu adalah mimpiku yang menjadi kenyataan. Aku mencintaimu."

Teman lama Blake, Carson Daly, yang meresmikan pernikahan pasangan itu pada Juli 2021, juga memberikan pidato, begitu pula Adam Levine. Blake kemudian memuji Gwen Stefani dalam pidatonya sendiri, mengatakan bahwa menikahinya adalah hal terbesar yang pernah dia lakukan. "Saya agak berhenti mencentang hal-hal dari daftar pencapaian besar dalam hidup saya ketika saya menikah dengan Gwen, jadi ini hanya hiasan saja," katanya.

