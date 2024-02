Gwen Stefani Menghafal Lagi Lagu-Lagu No Doubt

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gwen Stefani akan tampil kembali bersama No Doubt di Coachella 2024. Ia mengakui harus mempelajari kembali lirik beberapa lagu hit lamanya. Ini pertama kalinya selama hampir satu dekade di panggung festival musik Coachella pada April 2024.

"Saya tak mengingatnya, tidak, tidak sama sekali. Saya mungkin harus mempelajari delapan atau sembilan lagu. Salah satu lagu pertama yang saya tulis berjudul Different People, kami melakukan itu,” kata Stefani dalam laporan People, Kamis, 15 Februari 2024, dikutip Antara. Lagu Different People dirilis tahun 1995.

Para anggota No Doubt, yaitu Gwen Stefani vokal, Tom Dumont gitar, Tony Kanal bass, dan Adrian Young drum. Mereka pernah berkumpul bersama pada tahun 2012 untuk album Push and Shove. Itu karya terbaru setelah jeda 11 tahun. Mereka terakhir kali tampil live bersama pada 2015.

Tentang No Doubt

Gwen Stefani memulai karier di industri musik bersama No Doubt sejak tahun 1986. Dikutip dari Pianity sejak tahun 1989 mereka telah merilis beberapa album studio yang terjual lebih dari 33 juta kopi di seluruh dunia.

No Doubt memperoleh banyak prestasi termasuk telah dianugerahi beberapa penghargaan Grammy. Gaya musik No Doubt dipengaruhi oleh berbagai genre termasuk new wave, ska punk, dan reggae fusion. Lagu mereka yang terkenal antara lain, Just a Girl, Don't Speak, dan Hella Good.

Baca Juga: Profil Gwen Stefani yang akan Reuni Bersama No Doubt April 2024

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Gwen reuni kembali bersama No Doubt akan menyenangkan. "Saat ini kami berada pada masa depan. Kami berada di Coachella," katanya. "Kami belum benar-benar memikirkan langkah selanjutnya bagaimana melakukan hal ini. Tapi, kami semua sangat bersemangat."

SAVINA RIZKY HAMIDA | ANTARA

Pilihan Editor: Profil Gwen Stefani yang akan Reuni Bersama No Doubt April 2024