Alasan Harrison Ford Ogah Memudakan Penampilannya di Indiana Jones and the Dial of Destiny

TEMPO.CO, Jakarta - Harrison Ford akan genap berusia 81 tahun pada 13 Juli 2023. Namun, ia menolak penampilannya dibuat lebih muda dengan teknologi komputer untuk film terbarunya, Indiana Jones and the Dial of Destiny.

Dalam sebuah wawancara di acara The One Show, Harrison Ford menjelaskan alasannya menolak ditampilkan lebih muda untuk tokoh arkeolog petualang yang sudah identik dengannya sejak awal 1980an.

"Cerita ini sudah ada selama 42,5 tahun. Saya semakin tua, saya ingin menyadari itu. Saya tak ingin menyembunyikan fakta ini dengan CGI," jelasnya pada acara itu, dikutip dari hellomagazine.

Para pemirsa The One Show sendiri tak percaya ia sudah berumur kepala 8. Menurut mereka penampilan pemeran Han Solo di film Star Wars itu masih terlihat muda dan membanjiri akun Twitter program tersebut dengan komentar.

"Saya nyaris tak percaya Harrison sudah 80 tahun. Dia sama sekali tak terlihat sudah berumur," komentar salah satu pemirsa.

Bukan pilihan pertama

Sebelumnya, Harrison Ford mengungkapkan Dial of Destiny adalah yang terakhir dari rangkaian film Indiana Jones. "Inilah kali terakhir saya memerankan karakter ini," ungkapnya kepada Total Film.

"Film ini adalah proyek ambisius selama 10 tahun dan akhirnya tibalah saat kami harus mengakuinya. Saya mampu menjadi pemeran di film-film yang dikembangkan oleh Steven (Spielberg) dan Geoge (Lucas) selama lebih dari 40 tahun dan harus mengakhirinya sekarang tanpa kesedihan adalah ambisi terbesar saya," tambahnya.

Ford sebenarnya bukan pilihan pertama untuk memerankan Indiana Jones. Tom Selleck sebenarnya yang menjadi pilihan tapi saat itu ia sudah identik dengan tokoh detektif swasta Thomas Magnum di rangkaian film Magnum P.I.

"Saya adalah pilihan kedua dan saya sangat berterima kasih pada Tom," katanya.

