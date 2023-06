Ikuti Jejak Coldplay, Konser Taylor Swift di Singapura Jadi 6 Hari

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konser Taylor Swift di Singapura bertambah menjadi total 6 hari. Jadwal tambahan yang baru saja diumumkan oleh promotor adalah 7, 8, dan 9 Maret 2023.

"Singapura! Karena respon yang luar biasa, kami dengan senang hati mengumumkan 3 pertunjukan tambahan untuk Taylor Swift | Tur Eras!" tulis AEG Presents Asia selaku promotor, di Instagram resminya pada Ahad, 25 Juni 2023.

Kini, Taylor Swift telah menyeimbangi jadwal konser Coldplay di Singapura. Sebelumnya, Coldplay sudah terlebih dulu mengumumkan bahwa mereka akan menggelar konser selama 6 hari di Singapura. "Tiket terjual sangat cepat karena permintaan yang luar biasa untuk Coldplay Music Of The Spheres World Tour in Singapore. Hari keenam sekaligus hari terakhir konser sudah ditambahkan di Singapore National Stadium pada 31 Januari," tulis Live Nation pada unggahannya, Selasa, 20 Juni 2023.



Jadwal Baru Konser Taylor Swift di Singapura



Dengan adanya penambahan jadwal tersebut, maka Taylor Swift bakal manggung di Singapore National Stadium pada 2, 3, 4, 7, 8, dan 9 Maret 2023. Penyanyi asal Amerika Serikat, Sabrina Carpenter akan menjadi special guest atau tamu spesial dalam konser 6 hari tersebut.



Pembelian Tiket Konser Taylor Swift di Singapura



Penggemar sudah bisa melakukan pendaftaran penggemar atau fan registration yang menjadi syarat untuk pembelian tiket konser Taylor Swift, mulai Jumat, 23 Juni 2023. Sementara untuk penjualan tiket konser akan dimulai pada Jumat, 7 Juli 2023 pukul 11.00 WIB.

"HANYA pemegang kode akses yang memiliki kesempatan untuk membeli tiket untuk Obral Umum mulai 7 Juli, 12 siang (SGT). Kami mendorong semua penggemar untuk mendaftar sekarang hingga 28 Juni, 12 siang (SGT), termasuk UOB Cardmembers, untuk mendapatkan kesempatan membeli tiket selama General On-sale," tulis AEG Presents Asia.



Penggemar Desak Promotor Konser Taylor Swift Segera Rilis Harga dan Denah Tempat Duduk



Setelah promotor mengumumkan jadwal tambahan 1 jam lalu, penggemar langsung menyerbu kolom komentar unggahan tersebut dan mendesak agar segera merilis daftar harga serta denah tempat duduk. Jadwal pembelian tiket yang sudah semakin dekat membuat para penggemar cukup was-was karena belom mengetahui harga pasti konser Taylor Swift di Singapura. "Rilis harga dan paket tempat duduk, pleaseee," tulis @hedwi***. "

Belum puas dengan penambahan hari, ada juga yang berharap konser Taylor Swift diperpanjang lagi agar melebihi rekor Coldplay sebagai artis pertama yang tampil selama 6 hari di Singapore National Stadium. Mengingat Singapura akan menjadi negara di Asia Tenggara satu-satunya yang akan disinggahi Taylor Swift untuk konser The Eras Tour. "Mohon tambahkan setidaknya 6 tanggal lagi, 6 tanggal tidak cukup," tulis @pinkeus***. "Jangan malu menambah satu lagi untuk memecahkan rekor," tulis @dylanch***.

