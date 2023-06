Mengenal Bebe Rexha, Penyanyi yang Melanjutkan Tur Setelah Ditimpuk Penonton

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bebe Rexha mengonfirmasi akan melanjutkan Best F * kin Night of My Life Tour setelah ditimpuk penonton. Penonton melempar ponsel yang mengena wajah Bebe Rexha berakibat mata kirinya terluka. Mengutip Page Six, Bebe Rexha memahami situasi konser saat itu berakhir tak menyenangkan. Tapi, ia tetap menganggap pertunjukan itu luar biasa.

“Pertunjukan yang luar biasa di kampung halaman saya,” katanya melalui Instagram. “Terima kasih banyak New York. Aku mencintaimu. Tur harus dilanjutkan!!! Philly selanjutnya!”

Bebe Rexha mendapat tiga jahitan di bagian alis kiri setelah kena timpuk. Mengutip Deadline, Bebe Rexha mulanya konser di The Rooftop at Pier 17, New York, Amerika Serikat pada Minggu, 18 Juni 2023 sekitar pukul 10 malam.

Tentang Bebe Rexha

Bleta Rexha atau Bebe Rexha, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat. Ia lahir di New York, pada 30 Agustus 1989. Mengutip Aceshowbiz, sejak masih kecil, Rexha menyukai bermain berbagai instrumen, seperti trompet, piano, dan gitar. Ia mengikuti ekstrakurikuler paduan suara di sekolahnya.

Saat masih duduk di SMA, Bebe Rexha sekolah di Tottenville High School. Di sekolah, ia aktif menjajal minatnya bernyanyi. Ketika bergabung paduan suara, ia mengetahui suaranya sopran koloratura.

Karier bermusik Bebe Rexha dimulai ketika ia mengirimkan lagu dalam acara Grammy Day. Ia unggul dan menyingkirkan ratusan kontestan lain. Ia juga mendapat penghargaan sebagai penulis lagu remaja terbaik. Kemenangannya membuat dia menandatangani kontrak dengan Samantha Cox.

Pada 2010, Bebe Rexha bertemu dengan gitaris band Fall Out Boys, Pete Wentz. Saat itu, mereka memutuskan untuk menjadi duo bernama, Black Cards, kemudian rekaman di studio. Bebe Rexha tampil sebagai vokalis utama dan Pete Wentz menjadi gitaris.

Pada 2013, Bebe Rexha memulai karier sebagai penyanyi solo dengan mengunggah cover lagu di YouTube. Ia menandatangani kontrak dengan Warner Bros. Mengutip The Famous People, pada tahun yang sama, Rexha mengeluarkan single kolaborasi bersama Cash Cash berjudul Take Me Home.

Pada 2015, Bebe Rexha aktif berkarya dalam musik. Pertama, mengeluarkan minialbum atau EP debutnya, I Don’t Wanna Grow Up. Kedua, Rexha menulis lagu Me, Myself, and I bersama dengan G-Eazy. Lagu tersebut berhasil membawa ke posisi ketujuh dalam Billboard’s Hot 100.

Ketenaran Bebe Rexha sebagai penyanyi berada di puncak ketika melakukan kolaborasi bersama Florida Georgia Line dalam lagu Meant to Be pada 2017. Mengutip Billboard, lagu Meant to Be berhasil menduduki posisi kedua dalam kategori Billboard Hot 100.

Lagu Meant to Be menjadi pengantar Bebe Rexha mendapat nominasi Grammy Awards 2019 dalam kategori Best Country Duo or Group Performance. Ia juga mendapatkan dua nominasi lainnya dari Grammy, yaitu kategori Best New Artist untuk lagu dan tahun yang sama dan Best Dance or Electronic Recording untuk lagu I’m Good (Blue) pada 2023.

