Lika-liku Karier Jason Mraz di Industri Musik Dunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi dan penulis lagu asa; Amerika Serikat, Jason Mraz telah berkarir di dunia industri musik sejak tahun 2001.

Mraz telah melakukan banyak kerjasama dengan musisi ternama dunia, seperti James Blunt, John Mayer, dan Paula Cole. Berikut merupakan perjalanan karier Jason Mraz di industri musik:

Awal Jason Mraz di Industri Musik

Jason Mraz lahir di lingkungan keluarga yang memiliki kecintaan terhadap musik. Kecintaan keluarganya juga turun di dalam diri Mraz. Ia menunjukkan kecintaannya terhadap musik dengan memasuki sebuah akademi musik di New York. Namun, Mraz tidak bertahan lama menjadi siswa dari akademik tersebut.

Mengutip dari aceshowbiz.com, Mraz keluar dari sekolah akademi musik untuk belajar di usia 18 tahun dan mulai mendalami bakat menyanyinya di ladang stroberi yang terletak di jalanan Manhattan.

Setelah keluar dari akademi musik, Mraz biasanya mengamen di Big Apple. Saat pindah ke San Diego, ia bertemu dengan Noel “Toca” Rivera dan memutuskan untuk membuat duo. Ia bersama Toca memulai karier dengan tampil di kedai kopi.

Pada tahun 2002, Mraz sudah menandatangani kontrak dengan Elektra Records dan mengeluarkan album debutnya yang berjudul Waiting for My Rocket to Come. Mraz mengasah bakatnya dengan menulis sebagian besar lagu di album tersebut. Ia menuangkan genre pop rock dan rock alternatif dalam karyanya.

Pada tahun 2005, ia memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan Steve Lillywhite. Lillywhite terkenal sebagai produser Inggris yang pernah bekerjasama dengan Coldplay. Lalu, selang tiga tahun, Mraz merilis album selanjutnya berjudul We Sing, We Dance, We Steal Things.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pada tahun 2010, Mraz pergi ke Brazil untuk melakukan rekaman lagu bersama Milton Nascimento yang berjudul Simplesmente Todo. Pada lagu tersebut, Mraz menyanyi dengan bahasa Inggris.

Penghargaan

Dari sekian banyaknya karya yang diraih oleh Mraz, terdapat banyak penghargaan yang telah diraih. Album ketiga Mraz yang berjudul We Sing, We Dance, We Still Things berhasil menempati urutan Billboard, yaitu nomor tiga di chart Album Hot 200 dan mencapai nomor dua dalam chart Album Rock teratas.

Pada 2008, mengacu pada grammy.com, single Jason Mraz berhasil menjadi lagu hits dan populer. Selain itu, single tersebut juga meraih sepuluh besar dalam chart di seluruh dunia. Di tahun yang sama, ia juga dianugerahi penghargaan Hal David Starlight Award.

Karya-karya Jason Mraz yang telah mendapatkan banyak penghargaan membuatnya masuk ke dalam nominasi Grammy Awards sebanyak empat kali. Kemudian, ia hanya berhasil mendapatkan dua grammy pada tahun 2010. Pertama, melalui kategori penampilan vokal pop pria terbaik lewat lagu Make It Mine. Kedua, melalui kategori kolaborasi pop vocal terbaik melalui duetnya bersama Colbie Caillat.

Pilihan editor : Perjalanan Bermusik Jason Mraz yang Kini Genap 46 Tahun