The Corrs Akan Konser di Indonesia, Begini Kisah Perpecahan dan Kebangkitan Band Legendaris Tersebut

TEMPO.CO, Jakarta - The Corrs, band yang dikenal dengan harmoni vokal indah dan perpaduan musik pop dan folk, telah menjalani perjalanan yang penuh lika-liku sepanjang karir mereka. Sebagai salah satu band pop terkenal asal Irlandia, The Corrs telah menghasilkan musik yang mencuri hati banyak penggemar di seluruh dunia.

The Corrs sempat mengalami masa hiatus yang panjang setelah mereka secara resmi bubar pada tahun 2006. Bagi banyak orang, keputusan ini terasa mengagetkan, mengingat popularitas mereka yang sedang naik daun. Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah deretan penyebab The Corrs sempat bubar pada 2006:

Kehilangan Ibunda Mereka

Salah satu faktor utama yang menyebabkan The Corrs vakum adalah kehilangan ibu mereka, Jean Corr, pada tahun 1999. Seperti diketahui, The Corrs merupakan band yang anggotanya terkait pertalian darah. Kehadiran Jean sebagai manajer mereka dan pengaruh kuatnya dalam membentuk karir musik mereka membuat kepergiannya menjadi pukulan yang berat bagi keluarga tersebut. Hal ini mengubah dinamika dalam kelompok dan mendorong mereka untuk mengambil waktu untuk merenung dan menyesuaikan diri dengan kehilangan tersebut.

Fokus pada Keluarga

Salah satu penyebab hiatus The Corrs adalah keinginan anggota band untuk fokus pada kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Saat itu, Jim Corr gitaris menyatakan bahwa mereka butuh waktu untuk menjalani kehidupan normal dan menikmati momen bersama keluarga mereka.

Proyek Solo

Selama masa hiatus, anggota band The Corrs, terutama Andrea Corr, menjajaki karir solo. Andrea merilis album solo pertamanya, "Ten Feet High," pada tahun 2007. Sementara itu, Sharon Corr merilis album solo dan Caroline Corr berkolaborasi dengan musisi lain.

Tuntutan dan Tekanan Industri Musik

Sebagai band yang sukses dan populer di tingkat internasional, The Corrs menghadapi tekanan dan tuntutan yang tinggi dari industri musik. Jadwal tur yang padat, tekanan kreatif, dan tuntutan ekspektasi publik bisa menjadi beban yang berat bagi setiap anggota band. Hal ini mungkin memainkan peran dalam keputusan mereka untuk mengambil jeda dan mencari keseimbangan dalam kehidupan mereka.

Kepergian dari Perusahaan Rekaman

Pada tahun 2005, The Corrs mengakhiri hubungan mereka dengan perusahaan rekaman Atlantic Records. Kepergian ini turut mempengaruhi keputusan band untuk mengambil waktu hiatus yang lebih lama.

Setelah bertahun-tahun berlalu, The Corrs memutuskan untuk mengambil langkah maju dan bersatu kembali. Mereka merilis album comeback mereka yang berjudul "White Light" pada tahun 2015 dan melakukan tur konser untuk memperkenalkan kembali musik mereka kepada penggemar setia di seluruh dunia.

Dalam sebuah wawancara dengan Yahoo News UK, Andrea Corr menjelaskan bahwa mereka merasa sangat ingin kembali bersama dan berbagi musik dengan penggemar setia mereka. Mereka merasa bahwa waktunya sudah tepat untuk bersatu kembali dan melanjutkan perjalanan mereka sebagai The Corrs.

Dalam perjalanan karir mereka, The Corrs telah menghadapi tantangan dan cobaan. Namun, ikatan mereka sebagai keluarga dan semangat bermusik yang kuat telah membantu mereka mengatasi semua hambatan.

Momentum comeback The Corrs akan turut diwujudkan dalam sejumlah tur, termasuk di Indonesia. Rencananya, The Corrs akan menggelar konser spesial di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2023. Kabar ini menjadi sorotan para penggemar musik di tanah air yang telah lama menantikan kehadiran band ini. Tiket untuk konser The Corrs akan mulai dijual pada tanggal 1 Juli 2023.

Para penggemar di Indonesia sangat antusias menyambut kabar ini dan siap untuk memperebutkan tiket mereka. Konser The Corrs ini akan menjadi kesempatan langka bagi penggemar setia The Corrs untuk melihat aksi panggung mereka secara langsung dan bernostalgia dengan lagu-lagu hits mereka seperti "Breathless," "Runaway," dan "What Can I Do."

