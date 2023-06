Usai Disindir Taeyeon dan Diprotes Penggemar, Promotor Putuskan Perluas Tempat Konser di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Promotor konser Taeyeon di Jakarta, Dyandra Global Edutainment mengatakan bahwa mereka akan memperluas tempat konser. Pada Kamis, 22 Juni 2023, Dyandra mengumumkan kabar terbaru perluasan tempat konser The ODD of LOVEe in Jakarta melalui Instagramnya @dyandraglobal.

Dyandra Global Edutainment menyampaikan keputusannya ini diambil usai permintaan yang membeludak mengenai konser solo anggota SNSD tersebut. "Setelah diskusi lebih lanjut terkait permintaan yang membludak untuk Taeyeon Concert - The ODD of LOVE in Jakarta, kami di sini hendak mengumumkan bahwa akan ada penambahan tempat acara untuk konser tersebut."

Sebelumnya, Dyandra mengumumkan konser Taeyeon SNSD pada Rabu, 21 Juni 2023. Konser The ODD of LOVE in Jakarta akan digelar pada Sabtu, 22 Juli 2023 pukul 14.30 WIB di Indonesia Convention Exhibition BSD, Tangerang, Banten. "Sones lihat! GIRLS' GENERATION's TAEYEON akan naik panggung untuk konser resmi pertamanya di Jakarta," tulis Dyandra pada keterangan unggahan.

Disindir oleh Taeyeon dan Diprotes Penggemar

Taeyeon, penyanyi asal Korea Selatan. Foto: Instagram/@taeyeon_ss

Pada Rabu, 21 Juni 2023, Taeyeon me-repost unggahan dari SM Entertainment mengenai konsernya yang akan digelar di Jakarta. Ia menambahkan keterangan. "Konser Nona Taeyeon di Jakarta? Tidak tahu apa yang dia bicarakan." Unggahannya itu menimbulkan spekulasi di antara penggemar bahwa sang artis tidak puas dengan kapasitas tempat konser yang terlalu kecil. "Wkwk atuh ya lawak amat masa 5 ribu kapasitas(nya). Gua kalau jadi Taeyeon sih bakal ngerasa diremehin ya," ujar penggemar @sofascina*** di Twitter.

Penggemar grup SNSD bahkan membuat surat terbuka yang berisi informasi tentang popularitas Taeyeon di Indonesia. Mereka menuliskan sejumlah pencapaian yang dimiliki Taeyeon di Indonesia, seperti album INVU yang debut di peringkat pertama iTunes dan Apple Music Charts Indonesia, hingga jumlah pendengar di aplikasi Spotify. "Konser ini akan menjadi konser solo perdana Taeyeon di Jakarta, Indonesia. Banyak penggemar di seluruh Indonesia yang sangat ingin menyaksikan konser inni sehingga menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh SONE Indonesia sejak lama."

Menanggapi penambahan tempat konser, SONE akui bahwa mereka merasa bahagia dan berharap agar promotor memberikan kenyamanan. "Beri Taeyeon ruang yang cukup di bandara. Jangan sampai situasi pada 2017 terjadi lagi," tulis mereka di Twitter, kemarin. Hal ini merujuk pada pelecehan yang dialami Taeyeon saat datang ke Indonesia pada 2017.

Taeyeon menulis di akun Instagramnya pada 18 Agustus 2017 ketika tiba di Bandara Soekarno Hatta. Saat itu, ia menjadi salah satu bintang tamu menjadi salah satu bintang tamu di program Countdown Asian Games 2018. Dia menuliskan, ruangan yang berdesakan orang yang menunggunya membuatnya mengalami pengalaman buruk itu. Ia merasakan orang-orang menyentuh dada dan pantatnya hingga membuatnya marah.

GABRIELLA AMANDA

