8 Fandom K-pop Terbesar di Dunia, Tentu BTS Army Nomor Satu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fandom K-pop telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi industri musik secara luas. Dalam industri yang didominasi oleh grup musik Korea Selatan, para penggemar K-pop tidak hanya memberikan dukungan untuk idola mereka, tetapi juga membentuk komunitas yang kuat dan berpengaruh.

Berikut ini adalah nama-nama fandom K-pop terbesar di dunia berdasarkan sumber dari Tuko dan Her Circle.

1. BTS - ARMY

Salah satu fandom terbesar dan paling berpengaruh di dunia adalah BTS Army. BTS, grup musik papan atas yang dikenal secara internasional, memiliki penggemar yang sangat antusias dengan jumlah 40 juta orang di seluruh dunia.

Army merupakan singkatan dari "Adorable Representative M.C for Youth" yang merupakan julukan yang diberikan oleh BTS kepada para penggemar mereka. BTS Army dikenal karena kecintaan mereka yang luar biasa terhadap grup tersebut, serta keterlibatan aktif dalam mendukung BTS di media sosial dan acara-acara musik.

2. EXO - EXO-L

EXO-L adalah fandom untuk grup musik EXO yang terkenal. EXO telah memenangkan banyak penghargaan dan memiliki basis penggemar yang kuat di seluruh dunia. EXO-L memiliki reputasi sebagai salah satu fandom paling aktif dan loyal.

Mereka mendukung grup mereka dengan semangat tinggi melalui streaming musik, voting dalam acara musik, dan berbagai kegiatan lainnya.

3. Blackpink - Blink

Blackpink, grup musik perempuan yang sangat populer, memiliki fandom yang disebut Blink. Blink merupakan penggemar setia Blackpink yang selalu memberikan dukungan besar terhadap grup tersebut. Pengikutnya terdata 38 juta orang di seluruh dunia.

Mereka dikenal karena dedikasi mereka dalam streaming musik, menghasilkan rekor penonton video musik, dan membuat trending topik di media sosial saat Blackpink merilis lagu atau melakukan penampilan.

4. Twice - Once

Twice adalah grup musik perempuan terkenal yang memiliki basis penggemar yang besar dengan nama Once. Once dikenal karena kecintaan mereka yang mendalam terhadap anggota Twice dan musik mereka.

Mereka aktif dalam mendukung grup dengan membeli album, melakukan streaming, dan berpartisipasi dalam kampanye penghargaan.

5. NCT - NCTzen

NCT adalah grup musik yang terdiri dari beberapa sub-unit dan anggota yang terus berkembang. Fandom mereka dikenal sebagai NCTzen, yang terdiri dari penggemar yang mendukung semua sub-unit dan anggota NCT. NCTzen menunjukkan dedikasi mereka dengan mempopulerkan konten grup, mengikuti kegiatan anggota, dan berpartisipasi dalam voting acara musik.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya: Fandom Bigbang sampai Red Velvet