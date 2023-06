Charlie Puth Gelar Konser di Jakarta, Harga Tiket Termahal Rp 5 Jutaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan penulis lagu Amerika, Charlie Puth akan kembali menggelar konser di Jakarta pada Minggu, 8 Oktober 2023. Konser dari rangkaian tur The "Charlie" Live Experience in Jakarta ini akan diadakan di Beach City International Stadium, Ancol.

PK Entertainment selaku promotor konser pelantun lagu We Don't Talk Anymore di Jakarta ini telah mengkonfirmasi hal ini lewat media sosial sekitar 1 jam lalu. "Penyanyi, penulis lagu, dan produser nominasi Grammy @charlieputh mempersembahkan The "Charlie" Live Experience di Jakarta. Lihat dia secara langsung pada hari Minggu, 8 Oktober 2023 di Stadion Internasional Beach City," tulis PK Entertainment di Instagram pada Jumat, 9 Juni 2023.



Tiket Konser Charlie Puth Dijual Mulai 13 Juni 2023



Dalam pengumuman tersebut, promotor sekaligus memberitahukan tanggal penjualan tiket konser Charlie Puth di Jakarta. Jadwal penjualan tiket akan terbagi menjadi tiga, yaitu Artist Presale, BCA Presale, dan Public On-sale. Artist Presale akan dibuka pada Selasa, 13 Juni 2023, BCA Presale pada Kamis, 15 Juni 2023, dan Public On-sale pada Jumat, 16 Juni 2023, di jam yang sama mulai pukul 10.00 WIB.



Harga Tiket Konser Charlie Puth



Total ada 6 kategori tiket yang disediakan promotor. Harga mulai Rp 1 jutaan hingga Rp 5 jutaan dengan keuntungan atau benefit beragam. Berikut daftar harga tiket konser Charlie Puth di Jakarta:

Charlie's 'in My Head' Experience : Rp 5.350.000

I'm with Charlie' Early Entry Package : Rp 3.850.000

VIP : Rp 3.500.000

Festival : 2.350.000

Yellow : Rp 1.850.000

Green : Rp 1.550.000

Khusus untuk Festival, penonton akan berdiri, sementara kategori lainnya akan mendapatkan nomor kursi. Harga tiket di atas belum termasuk pajak pemerintah 15 persen, biaya platform 5 persen, dan biaya kenyamanan.



Benefit Konser Charlie Puth



Bagi pemegang tiket 2 kategori termahal konser Charlie Puth, berhak mendapatkan sejumlah keuntungan tambahan. Kategori Charlie's 'in My Head' Experience akan mendapatkan 1 tiket Festival, akses menonton penampilan pra-pertunjukan yang lebih intim, mendengarkan Charlie Puth bercerita tentang kisah di balik lagunya, tanya jawan dengan Charlie Puth, 1 paket merchandise eksklusif VIP, 1 laminasi VIP bertanda tangan, masuk ke venue lebih awal, dan akses belanja merchandise lebih awal.

Sementara untuk kategori I'm with Charlie' Early Entry Package akan mendapatkan 1 tiket Festival, 1 paket merchandise eksklusif VIP, 1 laminasi VIP, masuk ke venue lebih awal, dan akses belanja merchandise lebih awal.

Selain di Jakarta, konser tur Asia Charlie Puth ini juga akan digelar di Hong Kong, Bangkok, Singapura, Tokyo dan Seoul. Tiket presale konser Singapura mulai dijual pada Rabu, 14 Juni 2023, dengan tiket umum mulai dijual pada Kamis, 15 Juni 2023.

