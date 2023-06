Sepak Terjang dan Prestasi Grup TWICE

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai salah satu grup K-Pop paling ikonik yang pernah ada, TWICE telah memecahkan rekor demi rekor dan sangat sukses baik di Korea Selatan maupun seluruh dunia. Girl group ini memiliki 9 anggota : Jihyo, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu.

Pertama kali memulai debutnya pada 2015, dan sejak itu merilis banyak single dan album, termasuk dua album Feel Special dan Eyes Wide Open. Single Fancy, I Can’t Stop Me dan TT menjadi beberapa lagu populer terkemuka group Korea. Saat Twice memasuki musik K-pop, album debut mereka dalam laman billboard yaitu The Story Begins menempati posisi 15 dari Billboard’s World Albums, dan Page Two mengambil tempat nomor 6.

Album Terlaris Girl Group Korea

Dalam waktu kurang dari setahun, TWICE telah berhasil menebarkan pesona mereka di Amerika Serikat dan memulai tren viral di Korea Selatan dengan ungkapan “shy shy shy”. Album Page Two menjadi album paling populer di Korea Selatan, lebih dari 160.000 copy fisik terjual saat itu.

Cheer Up bahkan termasuk video K-Pop tercepat yang mencapai lebih dari 50 juta tampilan di Youtube setelah mencapai tonggak sejarah dalam waktu kurang dari dua bulan. Music Video TT telah ditonton hingga 10 juta tampilan menyalip rekor BTS. Di antara video musik untuk tiga single mereka sejak Oktober 2016, Twice telah mencapai lebih dari 200 juta tampilan: baik Like Ooh-Ahh dan Cheer Up telah dilihat lebih dari 90 juta tampilan.

Prestasi TWICE

Twice juga telah membawa pulang sejumlah penghargaan, menurut usmagazine, termasuk memenangkan gelar Grup Wanita Terbaik di Mnet Asian Music Awards pada 2016, 2018, 2019 dan 2021. Mereka menjadi girl grup K-pop wanita yang paling banyak diputar di Spotify di Amerika pada 2022.

Pada 2017, TWICE berada di peringkat 19 dalam daftar Billboard 21 Under 21 : Music’s Next Generation dan merupakan satu-satunya artis Asia yang masuk daftar tersebut. Twice kembali meraih prestasi mereka pada Billboard Women in Music Awards 2023, dengan menerima Penghargaan Terobosan tahun ini.

