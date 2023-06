10 Aktor dan Artis Korea Jadi Brand Ambassador Luxury Fashion

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepopuleran dunia entertainment Korea Selatan sudah tidak diragukan lagi. Aktor dan artis Korea selalu berhasil menjadi sorotan mata dunia dengan bakat dan penampilan mereka. Drama Korea dan K-Pop telah berhasil menguasai pasar berbagai belahan dunia.

Begitu pula dengan merek-merek populer dan mewah yang akhirnya mendatangkan aktor, aktris, dan idol K-Pop untuk berkolaborasi sebagai duta merek dan duta global merek-merek eksklusif tersebut. Mari ketahui 10 aktor dan artis Korea yang menjadi duta brand ambassador luxury berikut ini.

1. Lee Min Ho (Fendi)

Lee Min Ho merupakan aktor berbakat yang menjadi duta merek Fendi sejak Maret 2022. Foto-foto Lee Min Ho menggunakan koleksi pria pada musim panas dan musim semi 2022 telah dipublikasikan dengan outfit serba hitam, blazer jacquard, kemeja, celana, dan tas peekaboo medium size.

2. Cha Eun Woo (Burberry)

Burberry menggaet Cha Eun Woo sebagai duta jenama mereka sejak 26 Juli 2021 dengan berpartisipasi dalam sebuah film fashion mengenakan koleksi TB Monogram Burberry yang kemudian dipublikasikan dalam majalah W Korea.

3. Yoon Chan Young (Coach)

Yoon Chan Young merupakan aktor yang populer dari series All of Us Are Dead. Aktor yang tengah naik daun ini telah terpilih menjadi duta global Coach dalam koleksi musim semi dan musim panas 2022 mengenakan signature ready-to-wear Coach dan ransel Hitch.

4. Kim Tae Ri (Kenzo)

Kim Tae Ri merupakan aktris yang populer dalam drama Mr Sunshine dan Twenty Five Twenty One yang berhasil menjadi brand ambassador global parfum Flower by Kenzo. Aroma parfum yang kuat dan feminim dari bunga sangat menggambarkan Kim Tae Ri yang bergitu memikat dan dominan.

5. IU (Gucci)

IU merupakan penyanyi solo dan artis yang populer dalam drama Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, My Mister, dan Hotel del Luna. Bintang populer Korea Selatan ini dijadikan sebagai duta merek Gucci sejak 2020 dengan penampilannya yang sangat mengagumkan.

6. Jisoo BLACKPINK (Dior)

Gaya elegan Jisoo BLACKPINK menghadiri Paris Haute Couture Fashion Week pada Senin, 23 Januari 2023. Foto: Instagram/@dior

Jisoo BLACKPINK merupakan idol K-Pop sekaligus artis yang sempat berperan dalam drama Arthdal Chronicles dan Snowdrop. Dikenal memiliki image bijaksana dan cerdas, Jisoo BLACKPINK dijadikan sebagai brand ambassador Dior sejak 2021. Penampilannya yang mengagumkan dan sangat elegan, berhasil membuatnya disebut sebagai anak emas Dior yang sangat istimewa.

7. Hyein NewJeans (Louis Vuitton)

Hyein merupakan member girlgroup K-Pop NewJeans yang debut sejak Juli 2022, namun berhasil mencuri perhatian publik, hingga ditarik menjadi duta global Louis Vuitton pada 2023 dengan menampilkan desain Nicolas Ghesquière dalam koleksi Cruise 2023.

8. Yujin IVE (FENDI)

Yujin IVE dijadikan sebagai brand ambassador FENDI Korea yang bergabung dengan Zico, Song Hye Kyo, dan Lee Min Ho dalam memasarkan koleksi Spring Summer 2023 dan Peekaboo ISeeU bag.

9. Jungkook BTS (Calvin Klein)

Jungkook merupakan member BTS yakni salah satu grup K-Pop yang mendunia dan berhasil dipilih sebagai global ambassador Calvin Klein sejak 2023. Jungkook memasarkan koleksi Spring 2023 dengan memamerkan perut six pack dalam konsep foto hitam putih yang mengenakaan look denim on denim.

10. Taeyang (Givenchy)

Taeyang merupakan mantan member Big Bang, yakni salah satu boygroup populer yang mendunia dalam mengenalkan musik K-Pop. Solois sekaligus suami dari artis Min Hyorin ini didapuk sebagai duta global Givenchy yang debut melalui show Givenchy Men’s Fall Winter 2023.

Nah, itu dia 10 aktor dan artis Korea yang jadi brand ambassador brand populer dan luxury di seluruh dunia.

Nur Qomariyah

