Mengenal Para Pemeran The Expendables 4, Ada Iko Uwais

TEMPO.CO, Jakarta - Film aksi The Expendables pertama kali dirilis pada 2010. Tahun ini, film itu memasuki sekuel The Expendables 4. Mengutip IMDb, Lionsgate UK telah merilis cuplikan atau trailer dan poster baru untuk The Expendables 4 pada Rabu, 7 Juni 2023. Filim itu akan dirilis di bioskop pada September 2023.

The Expendables 4 disutradarai oleh Scott Waugh dengan skenario oleh Kurt Wimmer, Tad Daggerhart, Max Adams. Film itu akan menampilkan aktor asal Indonesia Iko Uwais dan sejumlah artis Hollywood lainnya, seperti Megan Fox, 50 Cents, Andy Garcia, dan Sylvester Stallone.

Para pemeran The Expendables 4

1. Iko Uwais

Mengutip The Movie DB, Iko Uwais lahir pada 12 Februari 1983. Dia stuntman, koreografer pertarungan, dan seniman bela diri. Dia terkenal karena membintangi film laga antara lain Merantau (2009), The Raid (2011), The Raid 2 (2014) dan Headshot (2016).

Di film The Expendables 4, Iko Uwais berperan sebagai salah satu musuh dari Jason Statham dan Sylvester Stallone. Dia memerankan tokoh bernama Suarto, karakter yang akan menunjukkan aksi laga bersama dengan Jason Statham.

2. Megan Fox

Megan Denise Fox atau Megan Fox aktris yang memulai debut aktingnya melalui film keluarga Holiday in the Sun (2011). Aktris berusia 37 tahun ini lahir di Oak Ridge, Tennessee. Dia memulai pelatihan drama dan tari pada usia 5 tahun. Pada usia 10 tahun, dia pindah ke Port St. Lucie, Florida melanjutkan pelatihannya dan menyelesaikan sekolahnya.

Megan mulai berakting dan menjadi model pada usia 13 tahun setelah menerima beberapa penghargaan di American Modeling and Talent Convention 1999 di Hilton Head, South Carolina. Di film The Expendables 4, Megan berperan sebagai Gina, karakter yang digambarkan sebagai seorang agen CIA.

3. 50 Cent

Mengutip IMDb, Curtis James Jackson atau 50 Cent aktor, rapper, produser dan pengusaha asal Amerika Serikat. Di karier musiknya, dia telah mengeluarkan beberapa album yang sukses meraih sejumlah penghargaan, termasuk Grammy Award dan Billboard Music Awards.

Adapun karier akting, dia telah tampil dalam Get Rich or Die Tryin' (2005), Home of the Brave (2006) dan Righteous Kill (2008). Di film The Expendables 4, 50 Cent berperan sebagai Easy Day.

4. Andy Garcia

Andy Garcia akan berperan sebagai Marsh dalam sekuel The Expendables 4. Karakter itu digambarkan sebagai agen CIA. Andy Garcia merupakan aktor yang lahir di Havana, Kuba pada 12 April 1956. Di Hollywood, dia pertama berakting sebagai anggota geng di episode pertama serial televisi populer Hill Street Blues (1981).

5. Sylvester Stallone

Sylvester Stallone berperan sebagai Barney Ross, ini karakter utama dalam film The Expendables 4. Sylvester Stallone aktor yang menjadi ikon film aksi, dia lahir pada 6 Juli 1968.

